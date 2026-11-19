Cùng với đó, Bộ GD-ĐT cũng ban hành và dự thảo nhiều văn bản nhằm giảm áp lực không đáng có cho nhà giáo, giúp họ toàn tâm, toàn ý với nghề.

Thời điểm thực hiện 'lương nhà giáo cao nhất'

Luật Nhà giáo xác lập nguyên tắc mang tính đột phá: Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Định hướng này nhằm đảm bảo đời sống vật chất, nâng cao vị thế và giúp giáo viên (GV) yên tâm gắn bó với nghề.

Nhiều chính sách mới về đãi ngộ, quản lý giúp giáo viên an tâm với nghề ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Tuy nhiên đến thời điểm này chính sách tiền lương, phụ cấp và hỗ trợ tổng thể đối với nhà giáo chưa được hoàn thiện đầy đủ; chủ trương xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất chưa được cụ thể hóa bằng các văn bản dưới luật.

Tại phiên giải trình do Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội tổ chức vào cuối tháng 9, Ủy ban này đã đề nghị Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện nghị định về chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp và chính sách hỗ trợ đối với nhà giáo theo thời hạn cụ thể, bảo đảm đồng bộ với cải cách tiền lương chung. Bộ GD-ĐT phối hợp với Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính phải hoàn thiện đánh giá tác động, xác định đầy đủ số đối tượng, mức hưởng, nhu cầu kinh phí, nguồn bảo đảm và lộ trình thực hiện. Đối với địa phương khó khăn, cần có cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương, bảo đảm các chính sách được chi trả đầy đủ, kịp thời và thống nhất.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn dẫn thông báo của Văn phòng Chính phủ, việc hoàn thiện nghị định được thực hiện sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến đối với Đề án cải cách chính sách tiền lương. Sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục hoàn thiện, tham mưu Chính phủ ban hành nghị định để triển khai chính sách.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng thông tin, hiện việc thực hiện chế độ chính sách tiền lương của hệ thống chính trị đang được xây dựng trong Đề án cải cách chính sách tiền lương tổng thể do Bộ Nội vụ chủ trì; chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp của nhà giáo được đặt trong tổng thể toàn bộ hệ thống cải cách tiền lương. Theo lộ trình, đề án sẽ được trình Bộ Chính trị và trình Hội nghị T.Ư 5 dự kiến diễn ra vào tháng 3.2027 thông qua. Sau khi đề án được thông qua, Bộ Nội vụ, Bộ GD-ĐT cùng các bộ, ngành sẽ rà soát trình Chính phủ ban hành nghị định về tiền lương của nhà giáo.

Nhà giáo tiếp tục được giữ nguyên và hưởng chế độ phụ cấp thâm niên cho đến khi có quy định tổng thể về cải cách tiền lương chung.

Luật Nhà giáo xác lập nguyên tắc mang tính đột phá: Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp ảnh: Nhật Thịnh

Phân cấp quyền tuyển dụng, luật hóa chính sách bảo vệ nhà giáo

Theo luật Nhà giáo, giám đốc Sở GD-ĐT được trao quyền chủ động trong việc tuyển dụng, tiếp nhận GV và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn. Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền điều động, thuyên chuyển, biệt phái hoặc bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với nhà giáo thuộc thẩm quyền quản lý tại cấp cơ sở.

Luật Nhà giáo chính thức có hiệu lực cũng đồng nghĩa với việc lần đầu tiên các quy định pháp lý về chính sách bảo vệ nhà giáo được luật hóa nhằm ngăn chặn các áp lực xã hội trái pháp luật, bảo đảm môi trường sư phạm an toàn, văn minh.

Tại điều 37 luật Nhà giáo quy định: Tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà giáo thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại, phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Hành vi xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà giáo diễn ra trong phạm vi cơ sở giáo dục hoặc trong khi nhà giáo thực hiện hoạt động nghề nghiệp thì phải xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Một loạt giải pháp đồng bộ đang được Bộ GD-ĐT triển khai và tính toán thực hiện để giảm áp lực đến từ những công việc không thực sự gắn liền với giảng dạy, giáo dục ảnh: Nhật Thịnh





Cắt giảm áp lực không cần thiết để GV yên tâm giảng dạy

Tháng 9.2026, Bộ GD-ĐT ban hành Chương trình hành động về tăng cường kỷ cương; xây dựng văn hóa trung thực, liêm chính và thực chất trong các hoạt động giáo dục.

Bộ GD-ĐT yêu cầu rà soát trong toàn ngành các loại hồ sơ, sổ sách, báo cáo, kỳ thi, cuộc thi, hội thi, hội thao, phong trào thi đua; tinh gọn hoặc bãi bỏ những hoạt động không thiết thực, gây áp lực thành tích. Việc báo cáo, thống kê được định hướng thực hiện trên môi trường số theo nguyên tắc "một dữ liệu chỉ thu thập một lần", sử dụng cho nhiều mục đích quản lý, giảm tối đa hồ sơ và báo cáo trùng lặp.

Đặc biệt, Bộ GD-ĐT quy định không huy động, điều động GV thực hiện nhiệm vụ hành chính, tham gia phong trào ngoài chức năng, nhiệm vụ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Cơ sở giáo dục không tự đặt thêm hồ sơ, sổ sách không cần thiết, phải cắt giảm các cuộc họp, phong trào hình thức.

Cán bộ quản lý có trách nhiệm bảo vệ thời gian làm chuyên môn của nhà giáo, để nhà giáo dành tâm sức cho nghiên cứu bài giảng, đổi mới phương pháp và hỗ trợ người học.

Tinh thần "dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật" trở thành yêu cầu xuyên suốt trong quản lý, giảng dạy, học tập, thi cử và đánh giá. Cán bộ quản lý chịu trách nhiệm về tính trung thực, khách quan của kết quả đánh giá, thi cử; không giao chỉ tiêu áp đặt về điểm số, tỷ lệ học sinh khá, giỏi cho GV.

Đối với nhà giáo, Chương trình nhấn mạnh vai trò nêu gương về đạo đức, trách nhiệm, trung thực, liêm chính; đánh giá đúng sự tiến bộ thực chất và lấy sự tiến bộ của người học làm trung tâm.