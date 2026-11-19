Chiều nay (19.11), Hội Nhà báo TP.HCM phối hợp cùng Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức lễ tuyên dương 21 tác phẩm báo chí tiêu biểu viết về giáo dục TP.HCM, trong cuộc thi viết "Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TP.HCM".

Hoạt động diễn ra trong không khí kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2026), ghi nhận những đóng góp của đội ngũ người làm báo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo TP.HCM.

Các tác giả có tác phẩm được tuyên dương chiều 19.11 ẢNH: THẾ ANH

Những vấn đề của ngành giáo dục được nhìn nhận từ nhiều góc độ

Bà Lý Việt Trung, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo TP.HCM, cho biết cuộc thi viết "Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TP.HCM" lần thứ 4, năm 2026 tiếp tục khẳng định ý nghĩa của một giải thưởng báo chí chuyên đề, góp phần động viên đội ngũ những người làm báo quan tâm, đầu tư nhiều hơn cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đồng thời tạo thêm một diễn đàn để những vấn đề của ngành giáo dục được nhìn nhận từ nhiều góc độ, với tinh thần xây dựng và trách nhiệm xã hội.

Một môi trường giáo dục lành mạnh cần những câu chuyện đẹp để nuôi dưỡng niềm tin, nhưng cũng cần những tiếng nói phản biện có trách nhiệm để kịp thời phát hiện và khắc phục bất cập Bà Lý Việt Trung, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo TP.HCM

"Qua các tác phẩm dự thi, có thể nhận thấy bức tranh giáo dục TP.HCM được phản ánh khá phong phú, từ những thành tựu trong đổi mới giáo dục, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đến những vấn đề thiết thân như an toàn trường học, bữa ăn bán trú, học phí, sách giáo khoa, cơ sở vật chất, quyền học tập của học sinh và những thách thức đặt ra trong quá trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo", bà Lý Việt Trung cho biết.

Đại diện ban tổ chức tặng hoa cho đội ngũ giám khảo của cuộc thi ẢNH: THẾ ANH

Bà Lý Việt Trung cho hay thông qua những tác phẩm dự thi, nhiều thành tựu, mô hình hay, cách làm sáng tạo và tấm gương đẹp đã được giới thiệu, lan tỏa. Đồng thời, những bất cập, khó khăn và vấn đề đặt ra trong thực tiễn giáo dục cũng được phản ánh, phân tích, góp phần thúc đẩy sự quan tâm của xã hội và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Điều đáng quý là các tác phẩm có chất lượng tốt đã cho thấy báo chí không đứng ngoài quá trình đổi mới giáo dục.

"Một nền giáo dục phát triển cần được ghi nhận những thành tựu, nhưng cũng cần được nhìn nhận trung thực về những hạn chế. Một môi trường giáo dục lành mạnh cần những câu chuyện đẹp để nuôi dưỡng niềm tin, nhưng cũng cần những tiếng nói phản biện có trách nhiệm để kịp thời phát hiện và khắc phục bất cập. Báo chí đồng hành với giáo dục không có nghĩa chỉ nói về những điều tốt đẹp. Sự đồng hành có trách nhiệm còn thể hiện ở việc dám đặt câu hỏi, dám chỉ ra những vấn đề cần thay đổi và kiên trì bảo vệ những giá trị cốt lõi của giáo dục, trước hết là quyền lợi của người học", bà Lý Việt Trung nói.

Phóng viên Bích Thanh (trái) và phóng viên Thúy Hằng của Báo Thanh Niên, đại diện nhóm tác giả được tuyên dương trong buổi lễ ẢNH: THẾ ANH

Cuộc thi viết về giáo dục TP.HCM: Tuyên dương 21 tác phẩm

Hôm nay, ban tổ chức tuyên dương 21 tác phẩm, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 15 giải khuyến khích.

Hai giải nhì được trao cho loạt bài "Quy trình bữa ăn bán trú, lỗ hổng nhìn từ các sự cố an toàn thực phẩm" của nhóm tác giả Thúy Hằng, Tuệ Nguyễn của Báo Thanh Niên và tuyến bài về ứng dụng AI trong giáo dục của nhóm phóng viên, Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Nhóm tác giả Thúy Hằng, Tuệ Nguyễn, Bích Thanh, Vũ Đoan của Báo Thanh Niên được trao giải khuyến khích tại cuộc thi viết, với loạt bài "Thiếu sách giáo khoa tại TP.HCM và những giải pháp".

Tác giả, đại diện nhóm tác giả được tuyên dương giải khuyến khích ẢNH: THẾ ANH

Các tác giả, đại diện tác giả được tuyên dương giải ba ẢNH: THẾ ANH

Tác giả, đại diện các nhóm tác giả được tuyên dương giải nhì ẢNH: THẾ ANH

Tác giả được tuyên dương giải nhất ẢNH: THẾ ANH

Giải nhất được trao cho loạt bài "Homeschooling trá hình" của tác giả Thảo Thương, Báo điện tử Tuổi Trẻ.

Ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, Phó tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, cho biết có tổng cộng 69 tác phẩm thuộc 4 loại hình báo chí gồm báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình đăng ký tham gia cuộc thi.

"Nhiều tác giả đã kiên trì theo đuổi đề tài, kiểm chứng thông tin và lắng nghe những người trực tiếp chịu tác động. Một bài viết về bữa ăn bán trú có thể giúp phụ huynh hiểu rõ hơn cách nhà trường tổ chức và giám sát từng khâu. Một tuyến bài về trí tuệ nhân tạo có thể giúp thầy cô và học sinh nhận diện cả cơ hội ứng dụng lẫn những rủi ro cần phòng ngừa. Qua những đề tài cụ thể ấy, báo chí giúp công chúng hiểu chính sách, đưa tiếng nói từ nhà trường đến cơ quan quản lý và gợi mở cách giải quyết các vấn đề từ thực tiễn", ông Quang nói.

Các tác giả được tuyên dương trong cuộc thi viết ẢNH: THẾ ANH

Ông Quang chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm được tuyên dương và gửi lời cảm ơn các cơ quan báo chí đã tạo điều kiện cho phóng viên, biên tập viên theo đuổi đề tài và đầu tư cho tác phẩm.

"Chúng tôi mong các cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục tiếp tục cung cấp thông tin kịp thời, trao đổi thẳng thắn về những vấn đề báo chí nêu và thông tin về kết quả xử lý để phụ huynh, nhà trường cùng theo dõi", ông Quang phát biểu.