Đoàn tới thăm gia đình cố nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký sáng nay gồm có ông Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM, trưởng đoàn; đại diện Sở GD-ĐT TP.HCM; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM; Đảng ủy, UBND phường Phước Long; Công an phường Phước Long cùng nhiều đại biểu.
Thành ủy, HĐND TP.HCM, UBND TP.HCM, UBMTTQ Việt Nam TP.HCM đã có lẵng hoa và thư chúc mừng gia đình cố Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký nhân dịp kỷ niệm đặc biệt này.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM cùng các đại biểu đã thắp nén nhang tưởng nhớ cố nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký, đồng thời thăm hỏi gia đình, nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Ông Nguyễn Văn Dũng cho biết ngày hôm nay đoàn rất xúc động, cảm kích khi được ghé thăm gia đình cố Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký, được gặp gỡ các con của nhà giáo ưu tú - những người đang tiếp nối truyền thống của gia đình khi đang giữ những vai trò là cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên trên địa bàn TP.HCM. Câu chuyện về tấm gương sáng của thầy Nguyễn Ngọc Ký hết sức ý nghĩa, một người vượt qua nghịch cảnh số phận, trở thành nhà giáo ưu tú đã truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ học trò.
Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Văn Dũng bày tỏ lòng trân trọng biết ơn, ghi nhận những đóng góp của Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - người đã gắn bó với TP.HCM từ năm 1994 tới nay - với sự phát triển của giáo dục thành phố. Gia đình cố Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký vẫn đang đồng hành cùng ngành giáo dục, viết tiếp trang sách giáo dục của thành phố, để giáo dục TP.HCM đạt được nhiều thành tích như trong thời gian qua.
Ông Dũng nhấn mạnh, chắc chắn nguồn cảm hứng mà thầy Nguyễn Ngọc Ký truyền lại cho giáo dục nước nhà cùng sự đóng góp của các nhà giáo sẽ tiếp tục đóng góp mạnh mẽ cho giáo dục thành phố trong giai đoạn mới.
Thay mặt gia đình cố Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký, cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh, con gái của thầy, hiện đang là Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, phường Hạnh Thông, trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của Thành ủy, UBND TP.HCM, HĐND TP.HCM, UBMTTQ Việt Nam TP.HCM cùng Sở GD-ĐT TP.HCM, UBND phường Phước Long, Công an phường... cùng các cơ quan, đoàn thể đã dành cho gia đình trong dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.
"Gia đình chúng tôi rất xúc động. Gia đình sẽ cố gắng tiếp tục phấn đấu, để xứng đáng là công dân của thành phố học tập TP.HCM, là con cháu của Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký", cô Ánh bày tỏ.
Thầy giáo viết bằng chân truyền cảm hứng sống tới bao thế hệ học sinh, sinh viên
Nhà giáo ưu tú, nhà văn Nguyễn Ngọc Ký qua đời vào ngày 28.9.2022 ở tuổi 75, sau thời gian chiến đấu với căn bệnh suy thận.
Mấy thập niên qua, bao thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam đã biết và ngưỡng mộ nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký, sinh năm 1947, tại Hải Hậu, Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình). Từ năm 4 tuổi, thầy Ký đã bị liệt cả 2 tay nhưng niềm khao khát học tập trong thầy vẫn không dừng lại, thầy bền bỉ đến trường, chăm chỉ tự tập viết bằng ngón chân, chữ viết vô cùng đẹp.
Nhà giáo ưu tú, nhà văn Nguyễn Ngọc Ký cũng là "Nhà văn Việt Nam đầu tiên viết bằng chân" với nhiều bài thơ từng được chọn in trong sách tiếng Việt cấp tiểu học. Ông là tác giả của những tác phẩm văn, thơ, truyện ký, tự truyện được nhiều người biết tới như Tôi đi học, Tôi học đại học, Tôi dạy học...
Hành trình nghị lực vượt qua số phận, nghịch cảnh của nhà giáo ưu tú, nhà văn Nguyễn Ngọc Ký vẫn truyền động lực, cảm hứng sống đẹp, sống có ích cho bao thế hệ học sinh, sinh viên đến tận ngày hôm nay.
Vĩnh biệt "thầy giáo có bàn chân kỳ diệu" Nguyễn Ngọc Ký
Cuộc đời đáng ngưỡng mộ của cố nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký
Năm lên 9 tuổi, thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký mới vào lớp 1 (theo chương trình giáo dục hệ 10 năm ở miền Bắc trước đây). Đến năm lớp 7, thầy đứng thứ 5 học sinh giỏi toán toàn miền Bắc lúc đó. Trong hai năm liên tiếp (1962 - 1963), cậu học trò Nguyễn Ngọc Ký vinh dự được Bác Hồ hai lần tặng thưởng huy hiệu. Bước vào cấp ba, thầy Ký bị hút hồn bởi nhân vật Paven Coocsaghin trong tác phẩm Thép đã tôi thế đấy, hiện thân của tác giả Nikolai A.Ostrovsky, nên đã chuyển mộng từ toán qua văn chương.
Sau khi tốt nghiệp Khoa Ngữ văn - Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội, theo lời khuyên của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, thầy Ký về quê dạy học với mục đích vừa dạy vừa tìm hiểu vốn sống của tuổi thơ để trở thành nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi.
Năm 1994, Nhà giáo ưu tú, nhà văn Nguyễn Ngọc Ký cùng gia đình chuyển vào sống và dạy học tại TP.HCM. Suốt cuộc đời, thầy giáo viết bằng chân luôn kiên cường vượt lên nghịch cảnh, bệnh tật, cống hiến những thành quả đáng ngưỡng mộ: Đã xuất bản hơn 30 đầu sách; ấn hành và tái bản nhiều lần cuốn tự truyện đầu tiên Tôi đi học; sáng tác 1.500 câu thơ đố, bài thơ đố in thành 16 tập; xuất bản sách chuyên đề Giáo dục với những vấn đề tâm huyết; giao lưu, nói chuyện tại 25 tỉnh thành, với khoảng 1,4 triệu lượt học sinh lẫn người lớn; tham gia tư vấn tâm lý qua 5.000 cuộc điện đàm cho khoảng 5.000 lượt người.
Thầy 2 lần được Bác Hồ tặng huy hiệu, giải A cấp tỉnh Hà Nam Ninh và giải C cấp toàn quốc về sáng tạo đồ dùng dạy học, Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam... (Như Lịch)
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