Đoàn tới thăm gia đình cố nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký sáng nay gồm có ông Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM, trưởng đoàn; đại diện Sở GD-ĐT TP.HCM; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM; Đảng ủy, UBND phường Phước Long; Công an phường Phước Long cùng nhiều đại biểu.

Thành ủy, HĐND TP.HCM, UBND TP.HCM, UBMTTQ Việt Nam TP.HCM đã có lẵng hoa và thư chúc mừng gia đình cố Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký nhân dịp kỷ niệm đặc biệt này.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM cùng các đại biểu đã thắp nén nhang tưởng nhớ cố nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký, đồng thời thăm hỏi gia đình, nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM, thắp nhang tưởng nhớ cố Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký ẢNH: THÚY HẰNG

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký qua đời vào ngày 28.9.2022, ở tuổi 75, sau một thời gian chiến đấu với bệnh suy thận ẢNH: THÚY HẰNG

Đoàn đại biểu cùng gia đình thắp nhang tưởng nhớ cố Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký ẢNH: THÚY HẰNG

Ông Nguyễn Văn Dũng cho biết ngày hôm nay đoàn rất xúc động, cảm kích khi được ghé thăm gia đình cố Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký, được gặp gỡ các con của nhà giáo ưu tú - những người đang tiếp nối truyền thống của gia đình khi đang giữ những vai trò là cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên trên địa bàn TP.HCM. Câu chuyện về tấm gương sáng của thầy Nguyễn Ngọc Ký hết sức ý nghĩa, một người vượt qua nghịch cảnh số phận, trở thành nhà giáo ưu tú đã truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ học trò.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Văn Dũng bày tỏ lòng trân trọng biết ơn, ghi nhận những đóng góp của Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - người đã gắn bó với TP.HCM từ năm 1994 tới nay - với sự phát triển của giáo dục thành phố. Gia đình cố Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký vẫn đang đồng hành cùng ngành giáo dục, viết tiếp trang sách giáo dục của thành phố, để giáo dục TP.HCM đạt được nhiều thành tích như trong thời gian qua.

Ông Dũng nhấn mạnh, chắc chắn nguồn cảm hứng mà thầy Nguyễn Ngọc Ký truyền lại cho giáo dục nước nhà cùng sự đóng góp của các nhà giáo sẽ tiếp tục đóng góp mạnh mẽ cho giáo dục thành phố trong giai đoạn mới.

Thành ủy, HĐND TP.HCM, UBND TP.HCM, UBMTTQ Việt Nam TP.HCM đã gửi thư chúc mừng gia đình cố Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký nhân dịp kỷ niệm đặc biệt này ẢNH: THÚY HẰNG

Thay mặt gia đình cố Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký, cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh, con gái của thầy, hiện đang là Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, phường Hạnh Thông, trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của Thành ủy, UBND TP.HCM, HĐND TP.HCM, UBMTTQ Việt Nam TP.HCM cùng Sở GD-ĐT TP.HCM, UBND phường Phước Long, Công an phường... cùng các cơ quan, đoàn thể đã dành cho gia đình trong dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

"Gia đình chúng tôi rất xúc động. Gia đình sẽ cố gắng tiếp tục phấn đấu, để xứng đáng là công dân của thành phố học tập TP.HCM, là con cháu của Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký", cô Ánh bày tỏ.

Các con của cố Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký gửi tặng khách những cuốn sách mà cha mình viết lúc sinh thời, trong đó nổi tiếng những cuốn như 'Tôi đi học', 'Tôi học đại học'... ẢNH: THÚY HẰNG

Ông Nguyễn Văn Dũng xúc động lật mở cuốn sách 'Tôi đi học', kế bên là cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh, con gái của thầy Nguyễn Ngọc Ký ẢNH: THÚY HẰNG

Thầy giáo viết bằng chân truyền cảm hứng sống tới bao thế hệ học sinh, sinh viên

Nhà giáo ưu tú, nhà văn Nguyễn Ngọc Ký qua đời vào ngày 28.9.2022 ở tuổi 75, sau thời gian chiến đấu với căn bệnh suy thận.

Mấy thập niên qua, bao thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam đã biết và ngưỡng mộ nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký, sinh năm 1947, tại Hải Hậu, Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình). Từ năm 4 tuổi, thầy Ký đã bị liệt cả 2 tay nhưng niềm khao khát học tập trong thầy vẫn không dừng lại, thầy bền bỉ đến trường, chăm chỉ tự tập viết bằng ngón chân, chữ viết vô cùng đẹp.

Buổi thăm hỏi gia đình cố Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký đầm ấm, xúc động ẢNH: THÚY HẰNG

Một trong những giá sách của cố Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký ẢNH: THÚY HẰNG

Nhà giáo ưu tú, nhà văn Nguyễn Ngọc Ký cũng là "Nhà văn Việt Nam đầu tiên viết bằng chân" với nhiều bài thơ từng được chọn in trong sách tiếng Việt cấp tiểu học. Ông là tác giả của những tác phẩm văn, thơ, truyện ký, tự truyện được nhiều người biết tới như Tôi đi học, Tôi học đại học, Tôi dạy học...

Hành trình nghị lực vượt qua số phận, nghịch cảnh của nhà giáo ưu tú, nhà văn Nguyễn Ngọc Ký vẫn truyền động lực, cảm hứng sống đẹp, sống có ích cho bao thế hệ học sinh, sinh viên đến tận ngày hôm nay.

Nhà giáo - nhà văn Nguyễn Ngọc Ký viết bằng đôi chân lúc sinh thời ẢNH: NHƯ LỊCH

Vĩnh biệt "thầy giáo có bàn chân kỳ diệu" Nguyễn Ngọc Ký