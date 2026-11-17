Trước đó, năm 2024, hai anh em song sinh Thái Hồng Duy và Thái Hồng Khang cùng được Thành đoàn TP.HCM tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM 2024.

Trong lễ tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM 2026 diễn ra hôm 15.11 vừa qua, hai anh em song sinh vinh dự khi cùng nhận được bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM cho các cá nhân đoạt giải thưởng "Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM" 2 lần liên tục, năm 2024 và 2026.

Hai anh em song sinh Thái Hồng Duy và Thái Hồng Khang cùng vinh dự nhận được bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM hôm 15.11 ẢNH: H.D

Hai anh em song sinh: Anh dạy mầm non, em dạy ngữ văn

Thầy Thái Hồng Duy là anh trai, đang là giáo viên khối lá, Trường mầm non 19/5 Thành Phố, phường Tân Định. Thầy Thái Hồng Khang là giáo viên ngữ văn, Trường THCS Hoàng Diệu, phường Tân Phú.

Hành trình làm nghề của thầy giáo Thái Hồng Khang ấn tượng với nhiều con số. Thầy nhận Bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2024 - 2025; là chiến sĩ thi đua cấp thành phố năm 2025; nhận bằng khen của UBND TP.HCM trong 4 năm học liên tiếp, từ năm học 2020 - 2021 tới 2024 - 2025...

Thầy Thái Hồng Khang luôn đổi mới trong giảng dạy ngữ văn ẢNH: H.D

Thầy Thái Hồng Duy (trái) và em trai song sinh Thái Hồng Khang, lần thứ 2 liên tiếp được tuyên dương là Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM ẢNH: H.D

Cũng 4 năm liên tục, thầy Khang đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, giai đoạn 2022 - 2026. Trong giai đoạn này, thầy có 5 chuyên đề chia sẻ chuyên môn, góp phần lan tỏa phương pháp dạy học phát triển phẩm chất, năng lực và đổi mới dạy học ngữ văn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cả 2 năm học 2022 - 2023 và 2024 - 2025, học sinh của thầy đạt tỷ lệ 100% trúng tuyển lớp 10 trường THPT công lập.

Thầy giáo ngữ văn luôn tiên phong trong hành trình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ thông tin và các nền tảng số trong hoạt động dạy học. Song, những phương pháp giảng dạy ngữ văn mà thầy Thái Hồng Khang tâm đắc nhất, là phải phát triển năng lực đọc hiểu, tư duy phản biện và năng lực viết của học sinh. Nhiều học trò lớp thầy Khang đoạt giải trong nhiều cuộc thi như Đại sứ văn hóa đọc, Văn hay chữ tốt, Lớn lên cùng sách và nhiều cuộc thi khác.

Thầy Khang cùng tập thể lớp 9 ẢNH: H.D

Trong khi đó, thầy Thái Hồng Duy, là anh trai, gắn bó với mái trường mầm non từ khi tốt nghiệp Trường ĐH Sài Gòn tới nay. Là giáo viên Trường mầm non 19/5 Thành Phố, phường Tân Định, giành giải nhất hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thành phố năm học 2024 - 2025, thầy Duy còn nhiều thành tích nổi bật.

Từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2025 - 2026, thầy có nhiều sáng kiến đều được Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp ngành. Thầy là chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm học 2021 - 2022 đến 2024 - 2025 và đang được đề nghị năm học 2025 - 2026.

Thầy giáo mầm non 2 lần được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM do có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm học liên tục 2021 - 2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025.

Thầy Thái Hồng Duy cùng các trẻ trong một hoạt động bé làm sữa chua trái cây ẢNH: THÚY HẰNG

Thầy giáo giành giải nhất giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thành phố năm học 2024 - 2025 ẢNH: P.H

Bên cạnh đó, thầy còn được nhận bằng khen Thành Đoàn TP.HCM, giấy khen Đảng ủy Sở GD-ĐT, giấy khen của Đoàn phường Tân Định và nhiều thành tích khác.

Có mặt ở Trường mầm non 19/5 Thành Phố trong nhiều hoạt động, nhìn thầy Duy tận tâm chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, cùng trẻ múa hát, chơi các loại nhạc cụ, cùng trẻ trồng cây, đọc thơ, làm món ăn... càng thấy ngưỡng mộ tài và tâm của thầy giáo trẻ.

Dấu mốc trong sự nghiệp trồng người

Hai anh em song sinh lần thứ 2 liên tiếp được tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM bày tỏ, những thành tích được nhận không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của bản thân mà còn là sự ghi nhận, nguồn động viên quý báu đối với hành trình gắn bó với nghề.

Tấm hình được học trò gửi tặng hai thầy giáo ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thầy Duy bày tỏ: "Đây là dấu mốc đáng nhớ, nhưng cũng là lời nhắc nhở bản thân chúng tôi phải không ngừng nỗ lực, đổi mới, giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết và trách nhiệm của người thầy. Bởi làm nghề giáo không chỉ là truyền đạt tri thức, mà còn là hành trình gieo những giá trị tốt đẹp cho thế hệ tương lai".

Còn thầy Khang bộc bạch, khoảnh khắc xúc động là một ngày thầy nhận được tin nhắn chúc mừng của một học trò, em đã nhờ ứng dụng AI để tạo thành bức tranh hai anh em thầy đứng ôm bằng khen, ở giữa là mẹ đang cười hạnh phúc. Mẹ của hai anh em thầy giáo đã đi xa thật xa. Nhưng những người ở lại luôn tin rằng những thành công của hai thầy luôn được hình thành từ tình yêu và niềm tự hào của mẹ...