Độc đáo học sinh TP.HCM vào căn tin học toán, tự nhiên và xã hội

Vui như vào căn tin học toán

Căn tin Trường tiểu học Thuận Kiều, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, sáng một ngày tháng 11 ríu rít tiếng bước chân học trò dù chưa tới ra chơi. Khu vực nơi học sinh thường ngồi ăn bánh, uống nước, hôm nay được kê thành nhiều dãy bàn ghế ngay ngắn, có thêm bảng xanh, phấn trắng và màn hình tivi.

Học sinh được thực hành mua bán trong căn tin bằng phiếu in mệnh giá tiền ẢNH: THÚY HẰNG

Tiết học được thay đổi không gian ẢNH: THÚY HẰNG

Học sinh lớp 4 được trải nghiệm các nhiệm vụ tại căn tin trong tiết toán về thực hành và trải nghiệm sử dụng một số đơn vị đo đại lượng (tiết 2) do cô Lê Thị Mỹ Linh phụ trách. Sau một số bài toán thực tế, cô giáo nêu ra nhiệm vụ thú vị: học sinh được thực hành mua bán trong căn tin với các phiếu in mệnh giá tiền.

Lớp học được chia thành các nhóm, mỗi nhóm 6 người, trong đó có 1 bạn bán hàng, các bạn còn lại là người mua. Học sinh dùng các thẻ in mệnh giá được cung cấp để mua bán. Mỗi bạn được lựa chọn từ 1-3 món hàng khác nhau, có thể đưa người bán số tiền bằng hoặc nhiều hơn số tiền cần trả.

Yêu cầu đưa ra là học sinh thực hiện mua bán trong vòng 5 phút, đảm bảo 5 bạn đều mua được các món hàng theo yêu cầu. Giáo viên quan sát, yêu cầu người bán đọc to phép tính trước khi nhận tiền và trả tiền thừa.

Tiết học sôi động khi học trò nào cũng thích thú, cô giáo chủ nhiệm và cả cô hiệu trưởng cũng thử thách nhóm học sinh bằng cách vào vai người mua, xem học sinh xử lý tình huống. Ví dụ cần thối lại (trả tiền thừa) 60.000 đồng cho khách nhưng trong quầy hiện chỉ có các tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng trở lên, vậy học sinh có cách nào để thối tiền?

Cô Lê Thị Thoa, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thuận Kiều, đóng vai người mua để thử tài "người bán". Cô Thoa cho biết đổi mới sáng tạo trong đội ngũ giáo viên, trong từng tiết dạy, ở bất cứ bộ môn nào, để mang lại hiệu quả cao nhất khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh là điều luôn được trường học này hướng tới ẢNH: THÚY HẰNG

Cô Mỹ Linh, giáo viên lớp 4, thử vai là người mua hàng, học trò là người bán hàng ẢNH: THÚY HẰNG

Độc đáo tiết học được tổ chức trong căn tin ẢNH: THÚY HẰNG

Các phiếu in mệnh giá tiền ẢNH: THÚY HẰNG

Học sinh cầm phiếu mua hàng để thử tài tính tiền, mua bán trong căn tin ẢNH: THÚY HẰNG

Các em cũng được rèn thói quen xếp hàng mua bán trật tự ẢNH: THÚY HẰNG

Cô Mỹ Linh cho hay lý do muốn cho học sinh vào căn tin học toán đơn vị đo đại lượng bởi căn tin là môi trường có những điều kiện thực tế mà lớp học khó tái hiện đầy đủ.

"Tại đây, học sinh được trực tiếp quan sát hàng hóa, tìm hiểu giá cả và đưa ra lựa chọn mua sắm trong giới hạn số tiền mình có. Các em không chỉ tính toán trên những con số hay lựa chọn qua tranh ảnh mà thực sự phải cân nhắc giữa nhu cầu, sở thích và khả năng tài chính", cô giáo nói.

Đáng chú ý, theo cô Mỹ Linh, điểm khác biệt cốt lõi của căn tin và lớp học truyền thống là căn tin mang đến hàng hóa thật, giá tiền thật và tình huống mua bán thật, giúp việc học chuyển từ mô phỏng trong lớp thành trải nghiệm tiêu dùng thực tế. Điều này rất phù hợp với yêu cầu cần đạt của bài học thực hành và trải nghiệm trong môn toán.

Tiết học đổi mới sáng tạo do các giáo viên Trường tiểu học Thuận Kiều, phường Đông Hưng Thuận đăng ký với nhà trường, có sự tham dự của các thầy cô trong ban giám hiệu ẢNH: THÚY HẰNG

Có một tình huống thú vị trong tiết học cô Linh nêu ra cho học sinh: Nếu em mua 1 hộp sữa giá 10.000 đồng; 1 cái bánh giá 5.000 đồng và 1 chai nước uống giá 12.000 đồng. Em đưa cô bán hàng 50.000 đồng. Vậy cô phải thối cho em bao nhiêu tiền? Sau khi học sinh làm các phép tính xong, cô hỏi thêm "Với số tiền còn lại, em sẽ làm gì?". Mỗi học sinh có một ý kiến riêng.

Cô Linh nhắn nhủ học sinh: "Khi có tiền, chúng ta cần lựa chọn những món đồ thực sự cần thiết và chi tiêu hợp lý. Không phải cứ có tiền là phải tiêu hết; các em hãy biết tiết kiệm số tiền còn lại để sử dụng khi cần. Hãy trở thành những người tiêu dùng thông minh, biết lựa chọn, chi tiêu hợp lý và tiết kiệm".

Độc đáo học sinh vào căn tin học tự nhiên và xã hội

Thực hành các tình huống giữ gìn căn tin sạch đẹp

Cùng với tiết học toán, căn tin Trường tiểu học Thuận Kiều, phường Đông Hưng Thuận, còn được các giáo viên đăng ký là không gian tổ chức tiết học tự nhiên xã hội.

Sáng 9.11, học sinh lớp 1/5 vào căn tin, học bài ôn tập chủ đề trường học. Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo lấy ra 2 vỏ hộp sữa và nhờ học sinh xử lý tình huống "nếu thấy vỏ hộp bỏ trên sàn căn tin, em sẽ xử lý thế nào?".

Cô còn mời các học sinh đóng vai người mua tấp nập trước quầy hàng, từ đó dạy các em cần biết xếp hàng, biết chờ đến lượt. Kết thúc bài học, cô và trò cùng đọc một bài vè về giữ gìn vệ sinh trường học.

Cô Thanh Thảo trong tiết dạy trong căn tin ẢNH: THÚY HẰNG

Không gian lớp học được đổi mới ẢNH: THÚY HẰNG

Thực hành bài học xếp hàng trong căn tin ẢNH: THÚY HẰNG

Học sinh đọc vè về trường học trong căn tin

Cô Thảo cho biết việc tổ chức tiết học môn tự nhiên và xã hội lớp 1 tại căn tin nhằm tạo cơ hội cho học sinh được học tập thông qua trải nghiệm thực tế, gắn kiến thức với cuộc sống.

"Thông qua các hoạt động quan sát, thảo luận, đóng vai và thực hành, các em được rèn luyện kỹ năng giữ gìn vệ sinh, bỏ rác đúng nơi quy định, xếp hàng trật tự...Từ đây góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, xanh, sạch, đẹp và thân thiện", cô Thảo chia sẻ.

Căn tin trường học không chỉ là nơi mua bán thông thường, còn dạy học trò nhiều bài học thực tế thú vị ẢNH: THÚY HẰNG

Một số trường học tại TP.HCM có những hoạt động giáo dục sáng tạo, vận dụng khả năng tính toán, ứng dụng nhiều môn học. Như Trường THCS Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình, không mở căn tin, lấy không gian đó cho học sinh khối lớp 9 trải nghiệm làm "doanh nhân nhí". Nhà trường cho mỗi lớp mượn 20 triệu đồng để làm vốn và kinh doanh trong một tuần tại 2 khu vực căn tin. Mỗi lớp lên kế hoạch, chuẩn bị hàng hóa như mì, nước, kem, bánh, phân công công việc các thành viên trong lớp, để cùng bán cho các bạn trong giờ ra chơi, sau đó cộng sổ, tính tiền... Trường tiểu học Đặng Trần Côn, phường Vĩnh Hội, có mô hình vườn rau trường học, vận dụng giáo dục STEM. Mỗi lớp cùng trồng, chăm sóc một số luống rau, theo mùa. Tới kỳ thu hoạch, rau được bán cho các phụ huynh trong trường. Số tiền thu được từ bán rau được ghi vào sổ sách, để nuôi heo đất, làm kế hoạch nhỏ, giúp đỡ bạn khó khăn...



