Áo trắng, quần sẫm màu là đồng phục học sinh cả nước được không?

Bạn đọc gửi ý kiến sôi nổi về chủ đề đồng phục học sinh trên Báo Thanh Niên, sau bài viết "Tranh luận: Đồng phục nên áo trắng quần sẫm màu, hay mỗi trường một kiểu?" hôm 30.7.

Tham gia khảo sát trên Thanh Niên Online về đồng phục học sinh hôm 30.7, có 70% bạn đọc tham gia cho biết thích đồng phục học sinh chỉ cần áo trắng, quần tây/váy thẫm màu.

Số còn lại (30%) cho rằng đồng phục học sinh nên được thiết kế riêng với kiểu dáng, mẫu mã từng trường vì đó là bản sắc.

70% bạn đọc tham gia khảo sát chỉ mong đồng phục học sinh là áo trắng, quần/váy thẫm màu ẢNH: THÚY HẰNG

'Cả nước dùng chung một bộ sách giáo khoa, giờ cũng nên cùng đồng phục'

Đó là ý kiến của bạn đọc Phuoc Huynh Dùng. Bạn đọc này cho rằng học sinh cả nước đã dùng chung một bộ sách giáo khoa, vậy cần tiến thêm một bước nữa đưa đồng phục chung cả nước, điều này "giúp phụ huynh học sinh đỡ tốn kém và còn có thể cho lại đồng phục cho học sinh khó khăn".

Bạn Trương Luyến nêu: "Đề nghị, áo trắng, quần tối màu + phù hiệu trường, áp dụng trên toàn quốc. Được như vậy, phụ huynh chúng em lại mua được đồng phục giá rẻ ngay".

Tài khoản Chinh Huynh cho biết trước đây đồng phục chung loại, sách giáo khoa chung bộ. "Rất đỡ tốn tiền cho cha mẹ, từ anh, chị lớn học xong chuyển giao cho các em nhỏ. Thiệt là hay".

Đồng phục học sinh một trường tại TP.HCM ẢNH: ĐỘC LẬP

Cùng nêu quan điểm về vấn đề này, bạn đọc Anh Ho Dac, cho rằng các trường nên thống nhất áo sơ mi trắng, quần tây xanh hoặc xanh đen truyền thống từ xưa, cho cả học sinh nam và nữ. Đặc biệt đối với nữ, nên khuyến khích mặc áo dài trắng, quần đen hoặc trắng kín đáo. Trường học khác nhau đã có logo và phân biệt, không cần phải trang phục khác nhau.

"Logo nên may trên áo, phía ngực trái vì logo là biểu tượng truyền thống của nhà trường, nên gắn ở vị trí tim mình, trên áo ngực trái và phía trên là tên và lớp, không cần phải thêm phù hiệu nhà trường. Áo quần, nhà trường chỉ có mẫu đơn giản, không cầu kỳ và để phụ huynh tự mua, giá rẻ, chất liệu vải tùy thích chọn. Riêng đối với nữ cần kín đáo. Cũng không nên bày vẽ váy nhiều kiểu, nhiều mẫu để tranh khoe", bạn đọc này nêu góc nhìn.

'Xưa giờ nói đến học sinh là người ta nghĩ liền áo trắng, còn bây giờ màu từa lưa'

Bạn đọc Trần Hồng thẳng thắn: "Xưa giờ cứ nói đến học sinh là người ta liền nghĩ ngay tới áo trắng, còn giờ màu từa lưa".

Bạn đọc Van Dong Nguyen nêu ý kiến: "Nếu là trường tư thì được quyền thiết kế đồng phục riêng. Còn trường công thì chỉ nên áo trắng, quần/váy màu xanh dương vì đa số cha mẹ học sinh trường công không có nhiều tiền. Nhiều trường năm nào cũng bắt học sinh mua đồng phục mới".

Thăm dò ý kiến Theo bạn đồng phục học sinh nên như thế nào? Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Đồng phục học sinh chỉ cần áo trắng, quần tây/váy thẫm màu Đồng phục học sinh nên được thiết kế riêng với kiểu dáng, mẫu mã từng trường vì đó là bản sắc

'Áo trắng, quần sẫm nên là đồng phục học sinh cả nước để tiết kiệm chi phí'

Phụ huynh Phong Trần Quốc chia sẻ góc nhìn: "Theo tôi, đồng phục chung cho cả nước: Áo trắng, quần đen, nữ có thể sử dụng váy đen. Riêng ngày thứ hai, nữ mặc áo dài trắng để chào cờ, trường đã có logo gắn lên tạo thương hiệu riêng cho mình được rồi. Chứ hiện nay loạn xạ hết, mạnh trường nào tạo kiểu, giá cả có khi không hợp lý cũng là hình thức tìm kiếm lợi nhuận ở nhiều trường, đôi khi gây ra những dư luận không tốt trong xã hội. Tuổi học sinh chúng ta nên đơn giản nhất có thể để giúp cho các em giữ được sự hồn nhiên, vui vẻ, không chạy theo màu sắc của xã hội đồng thời tạo điều kiện thuận lợi lợi nhất cho phụ huynh".

Còn bạn đọc Xuân Nghị nêu ý kiến ngắn gọn: "Đề nghị: áo trắng, quần sẫm là đồng phục cho học sinh cả nước".

Câu chuyện đồng phục nhận được sự quan tâm của bạn đọc ẢNH: ĐỘC LẬP

Nêu ra câu chuyện gánh nặng chi phí, áp lực đầu năm của phụ huynh học sinh, bạn đọc Tien Dang chia sẻ: "Mình là thế hệ 9X nên nói theo kiểu 9X hồi đó là đồng phục chỉ khác mỗi logo trường (logo rời nên có thể may tay và tháo ra rất dễ). Dù học lớp mấy thì cũng có thể nhận/cho lại quần áo đã mặc và thay cái logo trường là xong. Còn giờ thì cứ mỗi trường là mỗi kiểu, nếu lỡ chuyển trường thì lại phải mua đồng phục mới".

Theo bạn đọc này, chi phí đồng phục (nếu 2 bộ quần + áo và đồ thể dục) và các chi phí khác đầu năm học của mỗi học sinh đã phải tính tiền triệu rồi. "Với một gia đình nếu không có điều kiện thì dù 200.000 - 300.000 đồng cũng là một số tiền lớn. Mình đã từng thấy, nhiều gia đình còn phải đóng tiền học bằng cách trả góp cho giáo viên".