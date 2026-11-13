Nóng: Sở GD-ĐT TP.HCM ban hành Đề án xét thăng hạng chức danh nhà giáo 2026

Đề án tổ chức xét thăng hạng chức danh nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP.HCM 2026 (gọi tắt là đề án) được ban hành ngày 12.11.2026. Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, đề án "nhằm đánh giá, sắp xếp lại đội ngũ nhà giáo có đủ điều kiện, tiêu chuẩn thực hiện nhiệm vụ phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh cao hơn chức danh hiện giữ; đảm bảo cơ cấu chức danh nhà giáo của các cơ sở giáo dục công lập, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo của thành phố trong tình hình mới".

Giáo viên TP.HCM trong một hoạt động đầu năm học ẢNH: NHẬT THỊNH

Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 11 và tháng 12 năm 2026

Đề án nêu rõ thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 11 và tháng 12 năm 2026.

Sở GD-ĐT TP.HCM có trách nhiệm xây dựng Đề án tổ chức xét thăng hạng chức danh nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP.HCM năm 2026. Tổng hợp, báo cáo số lượng cơ cấu, nhu cầu dự xét thăng hạng, trình UBND thành phố (thông qua Sở Nội vụ) phê duyệt chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nhà giáo từ hạng III lên hạng II và từ hạng II lên hạng I.

Sở GD-ĐT quyết định thành lập Hội đồng xét thăng hạng và ban giám sát kỳ xét thăng hạng; tham mưu trình hội đồng về nội dung, hình thức và cơ cấu điểm xét thăng hạng; thành lập các bộ phận giúp việc cho hội đồng; tổ chức xét thăng hạng theo thẩm quyền quy định tại điểm b khoản 4 điều 40 Nghị định số 142/2025/NĐ-CP.

Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố phê duyệt chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nhà giáo từ hạng III lên hạng II và từ hạng II lên hạng I của Sở GD-ĐT.

Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí, hướng dẫn Sở GD-ĐT và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thanh, quyết toán chi phí kỳ xét thăng hạng.

Trách nhiệm của UBND phường, xã, đặc khu là cử viên chức dự xét hạng chức danh nghề nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về số lượng, tiêu điều kiện của viên chức được cử tham dự xét thăng hạng và lưu giữ, quản lý hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng của viên chức theo quy định của pháp luật.

Với các đơn vị sự nghiệp công lập, người đứng đầu phải lập danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét hạng chức danh nghề nghiệp, báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức xem xét, quyết định cử viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, gửi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề theo thẩm quyền quy định.

Đối tượng được xét thăng hạng chức danh nhà giáo

Giáo viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập dự xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II và từ hạng II lên hạng I.

Giáo viên giảng dạy trong các trường tiểu học công lập dự xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II và từ hạng II lên hạng I.

Giáo viên giảng dạy trong các trường THCS công lập dự xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II và từ hạng II lên hạng I.

Giáo viên giảng dạy trong các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập dự xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II và từ hạng II lên hạng I.

Giảng viên giảng dạy trong các trường cao đẳng công lập (trực thuộc UBND TP.HCM) dự xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II và từ hạng II lên hạng I.

Giáo viên giảng dạy trong các trường trung cấp công lập dự xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II và từ hạng II lên hạng I.

Đề án cũng nêu rõ tiêu chuẩn chung cũng như điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp với từng đối tượng: giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên THCS, giáo viên THPT và giáo viên giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, giảng viên cao đẳng, giáo viên trường trung cấp.

Tiêu chuẩn chung để viên chức được xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề

Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật;

Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp;

Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng. Trường hợp tại thời điểm xét thăng hạng mà bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chưa ban hành quy định nội dung, chương trình, hình thức, thời gian bồi dưỡng theo quy định thì không phải đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp; viên chức được xét thăng hạng được coi là đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của hạng được xét;

Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng, trừ trường hợp xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp mà chức danh nghề nghiệp đó theo quy định tại thời điểm xét không có hạng dưới liền kề.

Trường hợp viên chức trước khi được tuyển dụng, tiếp nhận đã có thời gian công tác (không tính thời gian tập sự theo quy định) theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, làm việc ở vị trí việc làm có yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp (nếu có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) và thời gian đó được tính làm căn cứ xếp lương ở chức danh nghề nghiệp hiện giữ thì được tính là tương đương với hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ.

Trường hợp tính thời gian tương đương thì phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề so với hạng chức danh nghề nghiệp dự xét ít nhất 12 tháng tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng.

Thực trạng số lượng, cơ cấu chức danh nhà giáo hiện có (trang 1), theo đề án ẢNH: THÚY HẰNG

Thực trạng số lượng, cơ cấu chức danh nhà giáo hiện có (trang 2), theo đề án ẢNH: THÚY HẰNG

Hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng bao gồm:

Sơ yếu lý lịch nhà giáo thực hiện theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự xét thăng hạng, có xác nhận của người đứng đầu cơ sở giáo dục;

Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ sở giáo dục sử dụng nhà giáo hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý cơ sở giáo dục công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nhà giáo theo quy định;

Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp xét thăng hạng.

Các yêu cầu khác theo quy định của chuẩn nghề nghiệp xét thăng hạng.

Vừa qua, như Báo Thanh Niên đăng tải, nhiều giáo viên TP.HCM đang mất ăn mất ngủ vì chờ thông tin về xét thăng hạng giáo viên.

Nhiều nhà giáo gửi đơn kiến nghị tới UBND TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM, Sở Nội vụ TP.HCM nêu tâm tư, mong được cập nhật thông tin. Theo mỗi thầy cô, việc được thông tin rõ ràng và được xem xét thăng hạng công bằng, đúng quy định không chỉ liên quan đến chế độ, chính sách mà còn có ý nghĩa ghi nhận quá trình phấn đấu, cống hiến của đội ngũ nhà giáo, giúp chúng tôi yên tâm tiếp tục công tác... Sở GD-ĐT TP.HCM cũng đã có thông tin tới các nhà giáo về vấn đề này.