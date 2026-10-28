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    Trường học phải có phương án ứng phó sự cố an toàn thực phẩm

    Thúy Hằng - Tuệ Nguyễn
    Trường học phải xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố an toàn thực phẩm. Điều này nằm trong quy định tại dự thảo Thông tư quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú, dịch vụ căn tin mà Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến.

    Ngày 27.10, Bộ GD-ĐT đăng tải dự thảo Thông tư quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bữa ăn bán trú, dịch vụ căn tin trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông trên Cổng thông tin điện tử Bộ GD-ĐT để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

    Trường học phải xây dựng phương án ứng phó sự cố an toàn thực phẩm - Ảnh 1.

    Suất ăn bán trú của học sinh một trường tiểu học tại TP.HCM

    ẢNH: Đ.T.C

    Quy định rõ từ khâu lập kế hoạch đến giám sát, xử lý sự cố an toàn thực phẩm

    Theo dự thảo của Bộ GD-ĐT, trước mỗi năm học, cơ sở giáo dục căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao và nhu cầu thực tế để xây dựng kế hoạch tổ chức bữa ăn theo từng nhóm học sinh, trong đó phân biệt học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ với học sinh có nhu cầu nhưng không thuộc diện hỗ trợ.

    Đối với thực đơn, dự thảo yêu cầu xây dựng theo hướng dẫn chuyên môn về dinh dưỡng của Bộ Y tế và chương trình giáo dục mầm non, phù hợp với lứa tuổi, nhu cầu năng lượng, số bữa ăn và định mức suất ăn. Thực đơn phải được công khai theo ngày hoặc tuần trước khi tổ chức bữa ăn và cập nhật kịp thời khi có thay đổi.

    Việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cũng được đặt trong khuôn khổ các quy định về đấu thầu, ngân sách, quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật liên quan và việc phân cấp, ủy quyền, giao nhiệm vụ của chính quyền địa phương. Các tiêu chí lựa chọn cần làm rõ năng lực cung cấp, điều kiện an toàn thực phẩm, nguồn gốc và khả năng truy xuất thực phẩm, điều kiện bảo quản, vận chuyển, chất lượng dịch vụ và phương án xử lý sự cố.

    Quy trình rõ ràng giúp nhà trường có căn cứ tổ chức và quản lý bữa ăn thống nhất hơn. Cha mẹ học sinh có thêm thông tin để giám sát chất lượng, thực đơn và chi phí; cơ quan quản lý thuận lợi hơn trong kiểm tra, xác định trách nhiệm khi phát sinh vi phạm.

    Nhà trường tự nấu ăn, phải chịu trách nhiệm quản lý, giám sát các khâu thuộc phạm vi tổ chức của mình

    Dự thảo của Bộ GD-ĐT nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng dinh dưỡng theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế trong toàn bộ quá trình tổ chức bữa ăn, quy định trách nhiệm tương ứng với từng hình thức tổ chức.

    Đối với cơ sở giáo dục tự tổ chức nấu ăn, nhà trường chủ động bố trí nhân sự, cơ sở vật chất, mua nguyên liệu, chế biến và phục vụ bữa ăn; đồng thời chịu trách nhiệm quản lý giám sát các khâu thuộc phạm vi tổ chức của mình.

    Trường học phải xây dựng phương án ứng phó sự cố an toàn thực phẩm - Ảnh 2.

    Học sinh tiểu học trong một giờ ăn bán trú

    ẢNH: THÚY HẰNG

    Đối với hình thức thuê dịch vụ nấu ăn hoặc cung cấp suất ăn, trách nhiệm của các bên được xác định thông qua thẩm quyền, phân cấp và hợp đồng. Đơn vị cung cấp phải bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, giá trị dinh dưỡng, số lượng, thực đơn và thời gian giao nhận theo thỏa thuận.

    Với suất ăn được chế biến ngoài trường, đơn vị cung cấp chịu trách nhiệm kiểm soát an toàn thực phẩm, kiểm thực 3 bước và lưu mẫu tại nơi chế biến; nhà trường tiếp nhận, kiểm tra, giám sát và lưu mẫu tại nơi sử dụng theo quy định.

    Dự thảo thông tư cũng yêu cầu cơ sở giáo dục xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn, hoặc lồng ghép vào phương án bảo đảm an toàn trường học.

    Quy định cách gia đình cùng tham gia giám sát quy trình tổ chức bữa ăn bán trú

    Dự thảo nhấn mạnh sự tham gia giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh. Gia đình có thể tham gia giám sát quy trình tổ chức bữa ăn bằng hình thức phù hợp, phản ánh, kiến nghị với nhà trường hoặc cơ quan có thẩm quyền; đồng thời cung cấp kịp thời thông tin cần thiết về tình trạng sức khỏe, dị ứng thực phẩm và chế độ ăn đặc thù của học sinh.

    Dự thảo trên cũng định hướng giảm thủ tục hành chính, không phát sinh thủ tục phê duyệt tổ chức bữa ăn ngoài quy định của pháp luật; không yêu cầu lập kế hoạch riêng cho từng phân hiệu, điểm trường, lập thêm hồ sơ, sổ sách, phần mềm hoặc báo cáo riêng. Thông tin quản lý được cập nhật, khai thác trên cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành giáo dục hoặc địa phương.

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