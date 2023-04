Điều gì là 'điểm cộng' của sinh viên khiến nhà tuyển dụng đánh giá cao?

Sáng 22.4, ngày hội việc làm Huflit Job Fair do Trường ĐH Ngoại ngữ tin học TP.HCM tổ chức, đã thu hút gần 20 doanh nghiệp với gần 1.000 vị trí việc làm, trong đó có khoảng 300 vị trí thực tập và hơn 600 công việc chính thức, ở các lĩnh vực như biên phiên dịch, hành chính, du lịch, kế toán-kiểm toán, truyền thông, marketing, quản trị kinh doanh, trợ giảng, giảng viên.



PGS-TS Nguyễn Ngọc Vũ, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ tin học TP.HCM, cho biết có khoảng 6.000 sinh viên tham gia ngày hội việc làm. "Với thông điệp 'hiểu để thành công', các em được tham gia hoạt động phỏng vấn tại chỗ, gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với nhà tuyển dụng để được chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp thông tin cần thiết về các vị trí việc làm... Đây được xem là bước chuẩn bị cần thiết, giúp sinh viên làm quen, tiếp cận, trải nghiệm cách thức tham gia phỏng vấn thực tế", ông Vũ cho hay.

Sinh viên tập trung tại các gian hàng của doanh nghiệp để tìm hiểu thông tin MỸ QUYÊN

Có mặt tại ngày hội việc làm, bà Nguyễn Ngọc Anh thuộc bộ phận tuyển dụng của Công ty Di động Việt cho biết doanh nghiệp mình đang cần tuyển mỗi tháng từ 20-30 người để làm các công việc liên quan đến công nghệ thông tin, kế toán, tiếp thị... yêu cầu trình độ CĐ trở lên.

Bà Ngọc Anh nhìn nhận: "Bạn trẻ ngày nay rất giỏi, ngay từ khi còn là sinh viên đã rất năng động, kiến thức chuyên môn vững, thái độ, kỹ năng tốt. Tuy nhiên, các bạn gây đau đầu cho nhà tuyển dụng khi chỉ mới làm được một thời gian ngắn đã nhảy việc. Lý do là vì chỉ cần gặp khó khăn hay áp lực một chút là các bạn chán, nghỉ để tìm công ty khác. Điều đó khiến cho doanh nghiệp phải tuyển dụng liên tục".

Chính vì thế, bà Ngọc Anh cho rằng bạn trẻ nào chịu được áp lực công việc và có định hướng gắn bó lâu dài với công ty sẽ là một điểm cộng khi tuyển dụng.

Đại diện doanh nghiệp giải đáp về các vị trí việc làm, yêu cầu khi tuyển dụng MỸ QUYÊN

Ông Đặng Đình Đức thuộc phòng nhân sự của Công ty Vedan Việt Nam cũng nêu vấn đề của bạn trẻ ngày nay là chỉ làm việc vài tháng hoặc 1, 2 năm là có ý định chuyển công ty.

"Một số do không chịu được áp lực, nản trước khó khăn. Một số do hay so sánh mức lương nơi này với nơi khác, thấy chỗ nào cao hơn là nghỉ để tìm cơ hội mới. Các em không hề biết rằng bất cứ doanh nghiệp nào cũng rất e ngại tuyển dụng người hay nhảy việc. Vì tuyển về phải đào tạo một thời gian, ứng viên đóng góp cho công ty chưa được bao lâu lại nghỉ việc, khiến họ lại phải tuyển mới và đào tạo mới, rất tốn thời gian và công sức", ông Đức nhận định.

Được biết, Công ty Vedan Việt nam đang tuyển từ 20-30 cử nhân, kỹ sư trình độ CĐ, ĐH các ngành hóa, sinh, công nghệ thực phẩm. Trong đó, ngoài tiếng Anh ra, nếu ứng viên biết thêm tiếng Trung sẽ là một lợi thế và có mức thu nhập cao hơn.

Những thông tin doanh nghiệp cung cấp giúp sinh viên hiểu được nhu cầu thực tế, các kiến thức, kỹ năng mà mình phải đạt được MỸ QUYÊN

Trong khi đó, Công ty Fujinet trung bình mỗi tháng tuyển 20 nhân sự, mỗi năm từ 200-300 nhân sự ở mảng lập trình, mạng máy tính. Ông Nguyễn Văn Trung, đại diện phòng tuyển dụng của công ty này, cũng cho rằng doanh nghiệp sẽ không có đánh giá cao về những ứng viên thường xuyên nhảy việc do thiếu sự ổn định và gắn bó cần thiết.

Tại ngày hội việc làm, đại diện Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ cho biết đang có nhu cầu tuyển 20 giáo viên tiếng Anh để đáp ứng nhu cầu mở rộng trung tâm tại TP.HCM với mức lương từ 150.000-550.000 đồng/giờ tùy vào trình độ. "Các bạn tốt nghiệp CĐ, ĐH ngành ngôn ngữ Anh, sư phạm tiếng Anh và có kinh nghiệm đi dạy 1 năm đều có thể ứng tuyển. Ứng viên tốt nghiệp sư phạm Anh thì không cần chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, nếu ngành khác thì phải có chứng chỉ này hoặc IELTS 6.5", bà Đỗ Thị Anh Thư thuộc phòng tuyển dụng của Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ thông tin.