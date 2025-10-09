Điều gì xảy ra với cơ thể khi ăn trứng mỗi ngày?

Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) khuyến nghị có thể dùng 1 - 2 quả trứng mỗi ngày như một nguồn đạm chất lượng và giàu dinh dưỡng.

Sau đây, cô Christa Brown, chuyên gia dinh dưỡng đang làm việc tại Mỹ, sẽ giải thích điều gì xảy ra cho tim, não và cả nguy cơ đột quỵ khi ăn trứng thường xuyên.

Tăng cường chức năng não và trí nhớ

Trứng chứa nhiều choline, một vi chất thiết yếu giúp hình thành màng tế bào và các chất dẫn truyền thần kinh. Theo các nhà nghiên cứu, choline đóng vai trò quan trọng trong trí nhớ, khả năng tập trung và kiểm soát cơ bắp. Một quả trứng cung cấp khoảng 6% nhu cầu choline hằng ngày, giúp duy trì chức năng não khỏe mạnh, giảm nguy cơ sa sút trí tuệ và "sương mù não".

Tốt cho sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ đột quỵ

Nhiều người lo ngại cholesterol trong trứng, nhưng các chuyên gia cho biết cholesterol trong thực phẩm không trực tiếp làm tăng cholesterol trong máu. Nghiên cứu công bố trên tạp chí Heart mới đây theo dõi hơn 400.000 người trưởng thành trong gần 9 năm cho thấy ăn 1 quả trứng mỗi ngày giúp giảm 18% nguy cơ tử vong do bệnh tim và 28% nguy cơ đột quỵ, theo trang tin của Trường Y Harvard (Mỹ) Harvard Health.

Các chuyên gia cho biết trứng chứa kali, folate, vitamin B và các chất chống oxy hóa giúp điều hòa huyết áp, giảm viêm mạch máu và hỗ trợ lưu thông máu. Một số phân tích tổng hợp cũng chỉ ra ăn 1 quả trứng mỗi ngày có thể giảm nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Giúp kiểm soát đường huyết

Với người tiểu đường, ăn trứng điều độ có thể giúp ổn định đường huyết nhờ lượng protein cao giúp kéo dài cảm giác no và giảm biến động glucose.

Tăng cường sức khỏe mắt

Lòng đỏ trứng chứa lutein và zeaxanthin, 2 carotenoid giúp bảo vệ võng mạc và giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác - nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa. Các nhà khoa học cho hay hai dưỡng chất này còn hỗ trợ cải thiện thị lực và bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh.

Các lợi ích khác

Ngoài ra, trứng còn góp phần duy trì cân nặng, xây dựng cơ bắp, hỗ trợ xương chắc khỏe chống loãng xương, cải thiện da và tóc, đồng thời hỗ trợ miễn dịch và trao đổi năng lượng.

Tóm lại, ăn 1 quả trứng mỗi ngày, tốt nhất là trứng luộc, kết hợp thêm với ngũ cốc nguyên hạt như bánh mì đen và rau củ, có thể giúp ngừa bệnh tim, giảm nguy cơ đột quỵ, bảo vệ mắt, tăng cường trí não, theo Eating Well.