Điệu gốm Chăm - Thơ của Chế Diễm Trâm

Minh họa: VĂN NGUYỄN

Có âm vọng của đất sét trên đồng đất sông Quao

Cuối mùa gặt theo cha về sân nhà ngập nắng

Tiếng chày đập đất đều đều đêm trăng soi tỏ

Đưa tôi vào giấc ngủ tuổi tròn trăng





Có điệu rì rào sông Lu uốn quanh làng mạc

Cát phù sa mịn màng, nước sông quê thanh ngọt

Hòa trộn thành đất gốm mát mượt như thơ

Xe thành lọn trong vũ điệu đôi bàn tay nghệ nhân của bà





Có điệu giật lùi theo chân mẹ nặn gốm

Trên bàn kê, thân gốm thật tròn

Bàu Trúc quê tôi chọn lối đi giật lùi qua bao thế kỷ

Không bàn xoay, mắt ôm trọn gốm tượng hình





Không cần lò nung, gốm chất cao trên sân

Lửa rơm rạ áp vào da gốm

Gió Phan Rang giật reo cùng lửa

Những điệu màu tự nhiên trên màu đất quê hương





Đất, cát, nước, lửa, khí - điệu vũ trụ cùng tạo tác với người

Nghệ thuật độc bản say bao trái tim yêu cái đẹp

Giọt mồ hôi trao truyền qua bao đời mẫu hệ

Trong tiếng ca da diết điệu gốm Chăm làng tôi…