Điệu gốm Chăm - Thơ của Chế Diễm Trâm

Có âm vọng của đất sét trên đồng đất sông Quao
Cuối mùa gặt theo cha về sân nhà ngập nắng
Tiếng chày đập đất đều đều đêm trăng soi tỏ
Đưa tôi vào giấc ngủ tuổi tròn trăng
Có điệu rì rào sông Lu uốn quanh làng mạc
Cát phù sa mịn màng, nước sông quê thanh ngọt
Hòa trộn thành đất gốm mát mượt như thơ
Xe thành lọn trong vũ điệu đôi bàn tay nghệ nhân của bà
Có điệu giật lùi theo chân mẹ nặn gốm
Trên bàn kê, thân gốm thật tròn
Bàu Trúc quê tôi chọn lối đi giật lùi qua bao thế kỷ
Không bàn xoay, mắt ôm trọn gốm tượng hình
Không cần lò nung, gốm chất cao trên sân
Lửa rơm rạ áp vào da gốm
Gió Phan Rang giật reo cùng lửa
Những điệu màu tự nhiên trên màu đất quê hương
Đất, cát, nước, lửa, khí - điệu vũ trụ cùng tạo tác với người
Nghệ thuật độc bản say bao trái tim yêu cái đẹp
Giọt mồ hôi trao truyền qua bao đời mẫu hệ
Trong tiếng ca da diết điệu gốm Chăm làng tôi…
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