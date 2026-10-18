    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Điệu gốm Chăm - Thơ của Chế Diễm Trâm

    Chế Diễm Trâm
    Chế Diễm Trâm


    Điệu gốm Chăm - Thơ của Chế Diễm Trâm- Ảnh 1.

    Minh họa: VĂN NGUYỄN

    Có âm vọng của đất sét trên đồng đất sông Quao

    Cuối mùa gặt theo cha về sân nhà ngập nắng

    Tiếng chày đập đất đều đều đêm trăng soi tỏ

    Đưa tôi vào giấc ngủ tuổi tròn trăng

    Có điệu rì rào sông Lu uốn quanh làng mạc

    Cát phù sa mịn màng, nước sông quê thanh ngọt

    Hòa trộn thành đất gốm mát mượt như thơ

    Xe thành lọn trong vũ điệu đôi bàn tay nghệ nhân của bà

    Có điệu giật lùi theo chân mẹ nặn gốm

    Trên bàn kê, thân gốm thật tròn

    Bàu Trúc quê tôi chọn lối đi giật lùi qua bao thế kỷ

    Không bàn xoay, mắt ôm trọn gốm tượng hình

    Không cần lò nung, gốm chất cao trên sân

    Lửa rơm rạ áp vào da gốm

    Gió Phan Rang giật reo cùng lửa

    Những điệu màu tự nhiên trên màu đất quê hương

    Đất, cát, nước, lửa, khí - điệu vũ trụ cùng tạo tác với người

    Nghệ thuật độc bản say bao trái tim yêu cái đẹp

    Giọt mồ hôi trao truyền qua bao đời mẫu hệ

    Trong tiếng ca da diết điệu gốm Chăm làng tôi…

    Tin liên quan

    Điều ước mùa thu - Thơ của Hạ Minh

    Điều ước mùa thu - Thơ của Hạ Minh

    Lạc vào bình minh - Thơ của Nguyễn Hoàng Anh Thư

    Mưa đầu mùa - Thơ của Nguyễn Ngọc Hạnh

    Khám phá thêm chủ đề

    gốm Chăm thơ Bàu Trúc

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận