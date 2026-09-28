Điều ước mùa thu - Thơ của Hạ Minh

Những ngày mênh mông chợt thu lại khi heo may se lạnh
Nhỏ xíu như sợi chỉ luồn qua mũi kim khâu
Mẹ vá vết rách áo tôi nghịch ngợm
Thành một bông hoa tiệp màu
Những ngày rất xa xâu chuỗi lại
Mẹ vẫn nhớ người tôi từng yêu thương giận hờn
Những đám mây tan tụ bất ngờ lặng lẽ
Làm nên bầu trời mùa thu
Tôi không theo dòng sông cũ, lối đi xưa
Có những lúc buông tay biết mình nhẹ bước
Đã đi qua nhiều lối rẽ
Những hoa lá đường xa mẹ chẳng biết tên
Mẹ không giải thích cho tôi mùa hoa nào thuộc về ngọn gió
Mùa hoa nào của đêm trăng
Tôi gói những bình minh hoàng hôn riêng mình
Thành những tệp lưu suốt đời bí mật
Những ngày giông gió
Cây lá viễn du từ lúc rời cành
Vẫn còn đây một điều ước nhỏ
Làm cánh hoa mềm trên vết áo xưa.
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