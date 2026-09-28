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    Văn hóa

    Điều ước mùa thu - Thơ của Hạ Minh

    Hạ Minh
    Hạ Minh
    Điều ước mùa thu - Thơ của Hạ Minh - Ảnh 1.

    Minh họa: Tuấn Anh

    Những ngày mênh mông chợt thu lại khi heo may se lạnh

    Nhỏ xíu như sợi chỉ luồn qua mũi kim khâu

    Mẹ vá vết rách áo tôi nghịch ngợm

    Thành một bông hoa tiệp màu

    Những ngày rất xa xâu chuỗi lại

    Mẹ vẫn nhớ người tôi từng yêu thương giận hờn

    Những đám mây tan tụ bất ngờ lặng lẽ

    Làm nên bầu trời mùa thu

    Tôi không theo dòng sông cũ, lối đi xưa

    Có những lúc buông tay biết mình nhẹ bước

    Đã đi qua nhiều lối rẽ

    Những hoa lá đường xa mẹ chẳng biết tên

    Mẹ không giải thích cho tôi mùa hoa nào thuộc về ngọn gió

    Mùa hoa nào của đêm trăng

    Tôi gói những bình minh hoàng hôn riêng mình

    Thành những tệp lưu suốt đời bí mật

    Những ngày giông gió

    Cây lá viễn du từ lúc rời cành

    Vẫn còn đây một điều ước nhỏ

    Làm cánh hoa mềm trên vết áo xưa.

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