Điều ước mùa thu - Thơ của Hạ Minh

Minh họa: Tuấn Anh

Những ngày mênh mông chợt thu lại khi heo may se lạnh

Nhỏ xíu như sợi chỉ luồn qua mũi kim khâu

Mẹ vá vết rách áo tôi nghịch ngợm

Thành một bông hoa tiệp màu





Những ngày rất xa xâu chuỗi lại

Mẹ vẫn nhớ người tôi từng yêu thương giận hờn

Những đám mây tan tụ bất ngờ lặng lẽ

Làm nên bầu trời mùa thu





Tôi không theo dòng sông cũ, lối đi xưa

Có những lúc buông tay biết mình nhẹ bước

Đã đi qua nhiều lối rẽ

Những hoa lá đường xa mẹ chẳng biết tên





Mẹ không giải thích cho tôi mùa hoa nào thuộc về ngọn gió

Mùa hoa nào của đêm trăng

Tôi gói những bình minh hoàng hôn riêng mình

Thành những tệp lưu suốt đời bí mật





Những ngày giông gió

Cây lá viễn du từ lúc rời cành

Vẫn còn đây một điều ước nhỏ

Làm cánh hoa mềm trên vết áo xưa.