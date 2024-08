Cấp thẻ căn cước cho nhân khẩu đặc biệt là một nội dung có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Kế hoạch số 1878 ngày 20.4.2023 của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 TP.HCM về việc phối hợp thực hiện công tác thu thập dữ liệu dân cư, cấp định danh cá nhân, giải quyết cư trú và cấp căn cước công dân/thẻ căn cước đối với các trường hợp thuộc diện nhân khẩu đặc biệt trên địa bàn thành phố.

Điều kiện cấp thẻ căn cước cho nhân khẩu đặc biệt

Một trong những trường hợp nhân khẩu đặc biệt thuộc diện cần được quan tâm chính là những người khuyết tật, vô gia cư, người già… hiện đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các trung tâm bảo trợ xã hội. Vì nhiều lý do nên họ không có giấy tờ tùy thân, gây khó khăn trong công tác quản lý cũng như thực hiện các thủ tục hành chính.

Theo trung tá Trần Thị Hồng Châu, Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06, Công an TP.HCM), việc cấp thẻ căn cước có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với những nhân khẩu đặc biệt, giúp họ tự tin trở thành một người công dân thực thụ.

Trung tá Nguyễn Thị Hồng Châu, Đội trưởng Đội 2, PC06, Công an TP.HCM, cho biết: "Việc cấp căn cước cho những nhân khẩu có hoàn cảnh đặc biệt mang lại ý nghĩa rất quan trọng để cho người dân tự tin trở thành một người công dân và có thẻ căn cước".

"Ngoài ra, việc cấp căn cước này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan nhà nước, đặc biệt là triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội được thuận lợi và dễ dàng hơn cho những nhân khẩu đặc biệt ở đây", trung tá Châu nói thêm.

Trung tá Hồng Châu chia sẻ, với tinh thần "vì dân phục vụ", lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.HCM, quyết tâm thực hiện "Hành trình đi tìm định danh số cho người yếu thế" với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau", đưa Đề án 06 của Chính phủ đến gần hơn với người dân, đặc biệt là những người yếu thế.

PC06 làm thủ tục cấp thẻ căn cước cho những nhân khẩu đặc biệt THẢO NHÂN

Sáng 4.8, PC06, Công an TP.HCM phối hợp cùng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) và Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội tổ chức cấp căn cước cho 117 nhân khẩu đặc biệt đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Cơ sở bảo trợ xã hội người tàn tật Hiệp Bình Chánh (tại phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức). Đây là 117 nhân khẩu đặc biệt đã được cấp giấy khai sinh và mã số định danh cá nhân, đủ điều kiện thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước.

Trung tá Hoàng Tuấn Hải (Trưởng công an phường Hiệp Bình Chánh) cho biết để quá trình thu thập hồ sơ cấp thẻ căn cước diễn ra thuận lợi, trước đó, Công an phường đã cử lực lượng xuống tận Cơ sở bảo trợ xã hội người tàn tật Hiệp Bình Chánh để lấy dấu vân tay của các nhân khẩu đặc biệt, từ đó tra cứu, xác minh thông tin về nhân thân.

Trung tá Hoàng Tuấn Hải, Trưởng công an phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, cho biết: "Được sự chỉ đạo của cấp trên, khi các nhân khẩu tại trung tâm này đến trung tâm thì Công an phường sẽ tổ chức một lực lượng vào trung tâm để phối hợp với trung tâm để kê khai các biểu mẫu, tra cứu các tàng thư trên Công an thành phố, phục vụ xác minh những nhân khẩu này. Trường hợp xác minh xong, nếu các trường hợp này không có giấy tờ tùy thân thì Công an phường sẽ tham mưu cho UBND phường, chỉ đạo bộ phận Tư pháp sẽ cấp giấy khai sinh cho các nhân khẩu này. Sau khi cấp giấy khai sinh xong thì Công an phường sẽ cập nhật DC01 trên dữ liệu dân cư để cấp mã định danh cho các nhân khẩu này, đảm bảo theo quy định của Kế hoạch 1878/KH-BCĐ đề ra".

Trung tá Hoàng Tuấn Hải nói thêm, trong trường hợp bộ phận tư pháp tra cứu tàng thư ghi nhận thông tin mới thì sẽ trao đổi lại với Công an phường Hiệp Bình Chánh để xác minh làm rõ thông tin nhân thân của nhân khẩu đặc biệt.

Việc cấp giấy khai sinh, mã số định danh chính là cơ sở để thực hiện thủ tục thẻ căn cước cho các nhân khẩu đặc biệt.

Sáng 4.8, gần 20 cán bộ của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP.HCM, Công an thành phố Thủ Đức, Công an phường Hiệp Bình Chánh kiểm tra máy móc, sẵn sàng cho việc thực hiện thu thập thông tin cấp thẻ căn cước cho 117 nhân khẩu đặc biệt tại Cơ sở bảo trợ xã hội người tàn tật Hiệp Bình Chánh.

Đúng 8 giờ, những nhân khẩu đặc biệt đầu tiên được lực lượng hỗ trợ đưa đến khu vực làm thẻ căn cước.

Mỗi tổ thu thập thông tin cấp thẻ căn cước có 5 - 6 cán bộ công an hỗ trợ nhân khẩu đặc biệt thực hiện chụp hình, thu thập mống mắt, lăn tay.

Khi nghe gọi tên, nhân khẩu đặc biệt sẽ tiến tới khu vực lăn tay và thu thập mống mắt. Sau đó, nhân khẩu đặc biệt sẽ được hướng dẫn ngồi vào vị trí chụp ảnh chân dung. Cán bộ công an sẽ luôn túc trực để chỉnh trang, hỗ trợ, hướng dẫn nhân khẩu đặc biệt trong trường hợp cần thiết.

Do thông tin về các nhân khẩu đặc biệt đã được Công an phường Hiệp Bình Chánh xác minh, tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo tiêu chuẩn "đúng - đủ - sạch - sống" nên việc thu thập thêm hình ảnh chân dung, mống mắt, vân tay diễn ra rất nhanh, trong khoảng chưa đầy 5 phút.

Những nhân khẩu đặc biệt tại Cơ sở bảo trợ xã hội người tàn tật Hiệp Bình Chánh rất vui khi quá trình thực hiện các thủ tục cấp thẻ căn cước diễn ra nhanh, gọn.

Theo trung tá Nguyễn Thị Hồng Châu, Đội trưởng Đội 2 (PC06), trong quá trình thực hiện thu thập thông tin không tránh khỏi trường hợp các nhân khẩu đặc biệt bị kích động, lo lắng. Do đó, lực lượng công an luôn cố gắng tạo không khí vui vẻ, thoải mái, trấn an những người này, đảm bảo quá trình thu thập thông tin diễn ra thuận tiện.

Sau 1 năm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Công an TP.HCM cấp gần 2.000 căn cước công dân và thẻ căn cước cho những người yếu thế trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian tới, Công an TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh tổ chức triển khai thực hiện luật Căn cước, cấp thẻ căn cước cho các nhân khẩu đặc biệt đang cư trú tại các trung tâm, cơ sở bảo trợ trên địa bàn thành phố.