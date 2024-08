Điều tra vụ cháy nhà khiến một người chết, nghi nạn nhân bị giết

Chiều 16.8, tin từ Huyện ủy Châu Thành (Đồng Tháp) cho biết trên địa bàn xã An Phú Thuận, H.Châu Thành vừa xảy ra vụ cháy nhà khiến một người chết. Lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện trường căn nhà bị cháy khiến một người chết CTV

Theo báo cáo của Đảng ủy xã An Phú Thuận, lúc 16 giờ 50 ngày 15.8, lực lượng chức năng của xã nhận tin báo tại ấp Phú Thạnh xảy ra vụ cháy nhà. Ngay sau đó, Công an xã An Phú Thuận đến hiện trường, phát hiện một phụ nữ chết cháy.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng H.Châu Thành xác định đây là vụ giết người. Nạn nhân là bà L.T.N (72 tuổi, ngụ tại địa phương). Nghi phạm là L.Q.H (35 tuổi, ngụ cùng địa phương), cháu gọi bà N. là mợ.

Từ đó, Công an H.Châu Thành đã phối hợp bắt giữ H. và bàn giao cho Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra, xử lý theo thẩm quyền.