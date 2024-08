Ngăn chặn vụ lừa đảo 130 triệu đồng từ cuộc gọi xưng danh ‘cán bộ điều tra’

Ngày 14.8, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Ngân hàng Agribank chi nhánh H.Văn Lâm kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo dưới hình thức mạo danh cán bộ công an.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 12.8, bà Nguyễn Thị Xoe (59 tuổi, trú tại thôn Đoan Khê, xã Lạc Đạo, H.Văn Lâm, Hưng Yên) đến Ngân hàng Agribank chi nhánh H.Văn Lâm rút 2 sổ tiết kiệm với tổng số tiền là hơn 135 triệu đồng về nhà.

Đến 15 giờ cùng ngày, bà Xoe lại đến Agribank chi nhánh H.Văn Lâm gặp chị Phạm Thị Phương là giao dịch viên của ngân hàng đề nghị chuyển 130 triệu đồng vào số tài khoản 0961839212, chủ tài khoản là Đậu Xuân Thắng. Chị Phương thấy bà Xoe có nhiều biểu hiện không bình thường, tỏ ra hoang mang, lo sợ, không nêu rõ mục đích chuyển tiền nên nghi ngờ và đã tạm dừng giao dịch.

Nhờ sự can thiệp kịp thời của nhân viên ngân hàng và cơ quan công an, bà Xoe đã tránh được việc bị lừa đảo 130 triệu đồng CÔNG AN CUNG CẤP

Chị Phương đã tiếp cận khách hàng tư vấn, giải thích nhưng bà Xoe vẫn lo sợ và đề nghị chuyển tiền vào số tài khoản trên. Thấy có nhiều dấu hiệu nghi vấn, liên quan đến tội phạm lừa đảo, nên chị Phương đã điện thoại cho Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hưng yên để được tư vấn, giải thích cho bà Xoe về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Sau khi được cán bộ Phòng An ninh kinh tế tư vấn, giải thích, bà Xoe kể lại: vào khoảng 10 giờ ngày 12.8, bà nhận được cuộc gọi từ số máy 0342984677 tự xưng là trung tá Hoàng Chí Hiếu. Người này nói là cán bộ công an đang điều tra về vụ án ma túy có liên quan đến con bà trong đường dây buôn bán ma túy mà Cơ quan CSĐT đang điều tra, xác minh.

Đối tượng này đã yêu cầu bà Xoe chuyển toàn bộ số tiền tại ngân hàng đến số tài khoản mà đối tượng đã cho nhằm chứng minh số tiền trên không liên quan đến ma túy. Người đàn ông xưng tên là Hiếu tiếp tục nói với bà Xoe sau khi cơ quan công an chứng minh không liên quan đến đường dây buôn bán ma túy thì sẽ chuyển lại toàn bộ số tiền trên cho bà.

Sau khi được cán bộ Phòng An ninh kinh tế giải thích đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đề nghị bà Xoe không được chuyển tiền vào tài khoản trên, bà Xoe đã hiểu và tiếp tục gửi tiết kiệm toàn bộ số tiền 130 triệu đồng tại Ngân hàng Agribank chi nhánh H.Văn Lâm.

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo, để phòng chống phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, người dân khi nhận được các cuộc gọi điện thoại có dấu hiệu nghi vấn thì cần bình tĩnh, không lo sợ, nhanh chóng liên hệ với người thân, bạn bè để trao đổi xác minh thông tin. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết.