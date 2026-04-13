Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Điều tra vụ cháy nhiều xe máy tại nhà dân ở TP.HCM

Trần Kha
13/04/2026 13:30 GMT+7

Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại sân một căn nhà ở phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM làm cháy nhiều xe máy của công nhân gửi.

Trưa 13.4, Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhiều xe máy vừa xảy ra trên địa bàn.

TP.HCM: Khẩn trương điều tra vụ cháy nhiều xe máy tại nhà dân - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, người dân sinh sống trên đường Trương Thị Ngào (phường Trung Mỹ Tây) bất ngờ phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút từ bên trong khuôn viên sân một nhà dân. Khi mọi người chạy đến, đám cháy đã bao trùm khu vực sân - nơi đang để hàng loạt xe máy của công nhân.

Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, dù đã huy động bình chữa cháy tại chỗ nhưng do ngọn lửa bốc cao kèm theo nhiều tiếng nổ lớn nên việc tiếp cận dập lửa ban đầu bất thành.

"Lúc chúng tôi đến lửa đã cháy lớn lắm rồi, kèm theo tiếng nổ liên tiếp nên không ai dám lại gần. Mọi người chỉ kịp liều mình đẩy được vài chiếc xe máy ở phía ngoài ra xa, còn lại đành bất lực nhìn lửa thiêu rụi bên trong", một người dân bàng hoàng kể lại.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau nỗ lực triển khai vòi rồng, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn ngay sau đó.

TP.HCM: Khẩn trương điều tra vụ cháy nhiều xe máy tại nhà dân - Ảnh 2.

Nhiều xe máy bị cháy

ẢNH: CTV

TP.HCM: Khẩn trương điều tra vụ cháy nhiều xe máy tại nhà dân - Ảnh 3.

Công an lấy thông tin từ người dân xung quanh để làm rõ vụ cháy nhiều xe máy

ẢNH: TRẦN KHA

Tại hiện trường, có khoảng 10 chiếc xe máy bị cháy đen, trơ khung sắt. Người dân cho biết, thời điểm xảy ra cháy bên trong căn nhà chỉ có người phụ nữ lớn tuổi (ngoài 60 tuổi). Còn chồng người này vừa chạy xe ra ngoài, nên việc phát hiện và ứng cứu ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Cũng theo người dân, một số công nhân làm việc tại các xưởng gần đó thường xuyên gửi xe tại đây để đi làm. Vụ cháy xe máy xảy ra chỉ sau khoảng 30 phút khi các công nhân này vừa gửi xe tại đây.

Nguyên nhân cũng như mức độ thiệt hại cụ thể từ vụ cháy nhiều xe máy này đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận