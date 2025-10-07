Điều tra vụ người đàn ông rơi từ lầu 8 bệnh viện xuống đất tử vong

Ngày 7.10, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an phường Đồng Xoài đang khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ một người đàn ông lớn tuổi rơi từ lầu 8, Bệnh viện đa khoa Bình Phước xuống đất tử vong.

Hình ảnh người dân quay cảnh người đàn ông lớn tuổi cố gắng bám vào tường ban công tòa nhà bệnh viện, trước khi rơi xuống đất ẢNH: CẮT CLIP

Theo thông tin ban đầu, trước đó, tối 3.10, ông L.V.T (80 tuổi, ở xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ) nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Bình Phước (phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai).

Đến khoảng 21 giờ ngày 6.10, người nhà phát hiện ông T. rời khỏi bệnh viện nên đăng thông báo tìm, nhưng không tìm thấy.

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đến khoảng 7 giờ 15 phút ngày 7.10, nhiều người nghe tiếng la hét thất thanh từ phía tòa nhà Bệnh viện đa khoa Bình Phước. Khi nhìn sang thì thấy ông T. đang đu bám 2 tay ở ban công một căn phòng tầng 8 tòa nhà bệnh viện, chỉ vài giây sau đó, người này đã bị rơi xuống đất. Khi các bác sĩ đến kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Vụ người đàn ông rơi từ lầu 8 Bệnh viện đa khoa Bình Phước xuống đất tử vong đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.