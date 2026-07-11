Điều tra vụ nhóm thanh niên cầm hung khí rượt đuổi người, đập xe ở trung tâm TP.HCM

Liên quan đến vụ nhóm nam thanh niên cầm hung khí rượt đuổi, đập phá xe máy xảy ra trên địa bàn, ngày 11.7, Công an phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai những người liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Camera nhà dân ghi lại cảnh nhóm thanh niên dùng hung khí đập phá xe máy ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên mang theo hung khí, hung hãn truy đuổi một nhóm khác và đập phá tài sản người dân ngay trên đường phố ở trung tâm TP.HCM khiến dư luận hoang mang.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra trên đường Nguyễn Thái Học (phường Cầu Ông Lãnh) khoảng 3 giờ ngày 10.7.

Vào thời điểm trên, một nhóm 4 người đi trên 2 xe máy dừng lại trước lối vào một khu chung cư trên đường Nguyễn Thái Học. Lúc này, một người trong nhóm này lấy một số đồ vật được cất trong chiếc áo khoác trên xe để mang vào bên trong nhà.

Ngay lúc đó, một nhóm thanh niên (khoảng 5 người) chở nhau trên xe máy bất ngờ áp sát. Phát hiện đối phương cầm theo nhiều hung khí nguy hiểm như dao, mã tấu tự chế lao về phía mình, nhóm 4 người dừng xe trước chung cư đã hoảng loạn quăng xe, tháo chạy vào trong nhà để lánh nạn.

Không đuổi kịp, nhóm thanh niên mang hung khí quay lại, hung hãn dùng dao, mã tấu chặt, đập phá chiếc xe máy đang ngã dưới lòng đường. Sau khi trút giận lên phương tiện của nạn nhân, cả nhóm nhanh chóng lên xe máy rú ga rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến vụ việc manh động này đã được camera an ninh tại khu vực ghi lại.

Theo thông tin từ người dân địa phương, nhóm bị rượt chém có người hiện đang sinh sống tại khu chung cư này. Đêm xảy ra vụ việc, nhóm của nạn nhân đi chơi vừa về lại chung cư thì bất ngờ bị truy sát. Rất may mắn, vụ việc không gây thương vong về người, chỉ có một phương tiện bị đập phá, hư hỏng.

Chiếc xe máy bị đập phá tại hiện trường do người tên V. (18 tuổi) điều khiển. V. hiện đang sống cùng bà ngoại tại chung cư và làm thuê nhiều nghề khác nhau để mưu sinh. Gia đình hoàn toàn bất ngờ và không rõ nguyên nhân vì sao V. cùng nhóm bạn đi chung lại bị một nhóm người truy sát.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Cầu Ông Lãnh đã có mặt tại hiện trường, mời V. cùng một số người có liên quan lên trụ sở làm việc để phục vụ công tác điều tra, truy xét các đối tượng gây rối.