Điều tra vụ nhóm tiểu thương chợ Đầm Nha Trang hành hung hướng dẫn viên du lịch

Ngày 26.12, Công an P.Vạn Thạnh (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết đã có báo cáo gửi lãnh đạo Công an TP.Nha Trang đề xuất chuyển hồ sơ vụ việc đánh nhau, gây mất an ninh trật tự tại chợ Đầm.

Theo Công an P.Vạn Thạnh, ngày 24.12, chị Trần Nguyễn Thị Kim Thụy (25 tuổi, ở P.Phước Hòa, TP.Nha Trang) đến công an tố giác việc bị một số tiểu thương chợ Đầm hành hung.

Chợ Đầm Nha Trang - nơi xảy ra vụ việc ẢNH: THẾ QUANG

Cụ thể, ngày 23.12, chị Thụy cùng chị Lê Thị Mỹ Hài (24 tuổi, ở Phú Yên), là nhân viên của một công ty du lịch, dẫn đoàn khách Hàn Quốc vào chợ Đầm để mua sắm. Khi đi ngang sạp trái cây tại cổng số 5 thì xảy ra mâu thuẫn cãi nhau với L.T.N.T (26 tuổi, ở P.Vĩnh Phước, TP.Nha Trang), là người bán trái cây.

Sau đó cả hai bên xảy ra xô xát, L.T.N.T cùng 4 phụ nữ khác (buôn bán trái cây, nước giải khát tại chợ Đầm) xông vào đánh chị Thụy và chị Hài.

Được người dân xung quanh can ngăn, chị Thụy và chị Hài chạy được ra ngoài cổng chợ Đầm. Một lúc sau, nhóm của T. tiếp tục đi tìm, yêu cầu chị Thụy và chị Hài quay lại sạp trái cây để xin lỗi. Khi đến sạp trái cây, hai bên tiếp tục cãi vã, sau đó một người trong nhóm phụ nữ tiếp tục dùng tay đánh chị Thụy. Người dân can ngăn, chị Thụy và chị Hài mới lên được xe đưa đoàn khách tiếp tục đi nơi khác.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an P.Vạn Thạnh đã tới hiện trường ghi nhận sự việc, lấy lời khai của những người liên quan và người chứng kiến, đồng thời kiểm tra các camera xung quanh khu vực.

Theo Công an P.Vạn Thạnh, xét thấy vụ việc trên có dấu hiệu của tội "gây rối trật tự công cộng", vụ việc phức tạp có nhiều người tham gia, sinh sống nhiều địa bàn khác nhau; làm gây mất an ninh trật tự khu vực trung tâm thương mại chợ Đầm, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của TP.Nha Trang, do đó, Công an P.Vạn Thạnh đề xuất lãnh đạo thành phố cho chuyển hồ sơ vụ việc đến đội nghiệp vụ để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.