Điều tra vụ nổ khiến một người đàn ông tử vong ở Hà Tĩnh

Ngày 29.4, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo UBND xã Sơn Kim 2 (H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ nổ tại nhà dân, khiến một người đàn ông tử vong.

Hiện trường vụ nổ xảy ra tại nhà anh H. TÂN KỲ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 27.4, người dân thôn Làng Chè (xã Sơn Kim 2) nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà anh L.K.H (36 tuổi, ngụ cùng thôn).

Khi chạy qua xem, người dân thấy một phần mái nhà lợp bằng tôn của gia đình anh H. bị hất văng xuống sân. Vào bên trong căn nhà, mọi người phát hiện anh H. nằm bất động dưới nền đất do bị thương nặng; đồ đạc vỡ nát, hư hỏng nặng.

Phần mái tôn lợp nhà bị văng xuống sân sau vụ nổ TÂN KỲ

Người dân định đưa anh H. đi bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ phía người dân trình báo, Công an xã Sơn Kim 2 phối hợp với Công an H.Hương Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Nguyên nhân vụ nổ đang được Công an H.Hương Sơn phối hợp với phòng chuyên môn nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, làm rõ. Bước đầu, cơ quan công an nhận định, rất có thể vụ nổ do chất nổ tự chế gây ra.