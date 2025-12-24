Điều tra vụ thi thể bị cháy tại nghĩa trang Pleiku

Theo báo cáo nhanh của UBND P.Diên Hồng, khoảng 14 giờ 10 ngày 24.12, Công an phường tiếp nhận tin báo về việc phát hiện một thi thể tại khu vực nghĩa trang Pleiku. Thi thể bị cháy nặng, chưa xác định được danh tính.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận một xe mô tô biển số xanh ở gần vị trí phát hiện thi thể.

Thi thể bị cháy được phát hiện tại nghĩa trang Pleiku ẢNH: CTV

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, xác minh làm rõ nhân thân nạn nhân và điều tra vụ việc.

Theo xác minh của PV Thanh Niên, chiếc xe mô tô biển xanh nói trên được cấp cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa (Gia Lai). Đơn vị đã giao chiếc xe cho một nhân viên có tên là H.M.Đ (31 tuổi, ở Gia Lai) quản lý và sử dụng.

Một lãnh đạo của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa xác nhận nhân viên Đ. vẫn đến cơ quan làm việc bình thường trong thời gian qua. Chỉ trong ngày 24.12, người này không đến cơ quan và không có lý do vắng mặt. Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo đơn vị đã đến hiện trường để phối hợp cơ quan công an xác minh danh tính thi thể.