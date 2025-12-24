Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Điều tra vụ thi thể bị cháy tại nghĩa trang Pleiku

Trần Hiếu
Trần Hiếu
24/12/2025 18:15 GMT+7

Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp cơ quan chức năng xác minh vụ việc 1 thi thể bị cháy tại khu vực nghĩa trang Pleiku (P.Diên Hồng, Gia Lai).

Theo báo cáo nhanh của UBND P.Diên Hồng, khoảng 14 giờ 10 ngày 24.12, Công an phường tiếp nhận tin báo về việc phát hiện một thi thể tại khu vực nghĩa trang Pleiku. Thi thể bị cháy nặng, chưa xác định được danh tính.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận một xe mô tô biển số xanh ở gần vị trí phát hiện thi thể.

Phát hiện một thi thể bị cháy - Ảnh 1.

Thi thể bị cháy được phát hiện tại nghĩa trang Pleiku

ẢNH: CTV

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, xác minh làm rõ nhân thân nạn nhân và điều tra vụ việc.

Theo xác minh của PV Thanh Niên, chiếc xe mô tô biển xanh nói trên được cấp cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa (Gia Lai). Đơn vị đã giao chiếc xe cho một nhân viên có tên là H.M.Đ (31 tuổi, ở Gia Lai) quản lý và sử dụng.

Một lãnh đạo của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa xác nhận nhân viên Đ. vẫn đến cơ quan làm việc bình thường trong thời gian qua. Chỉ trong ngày 24.12, người này không đến cơ quan và không có lý do vắng mặt. Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo đơn vị đã đến hiện trường để phối hợp cơ quan công an xác minh danh tính thi thể.

