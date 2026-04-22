Thời sự

Điều tra vụ vợ dùng búa đánh chết chồng

Thanh Quân
22/04/2026 13:30 GMT+7

Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra vụ người đàn ông tử vong trong nhà, nghi do xảy ra xô xát với vợ vì ghen tuông.

Ngày 22.4, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại xã Tân Hòa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 21.4, Công an xã Tân Hòa tiếp nhận tin báo vụ án mạng xảy ra tại căn nhà ở ấp Thanh Nhung 2 nên nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường.

Vụ án mạng ở Đồng Tháp: Ghen tuông dẫn đến vợ dùng búa đánh chết chồng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ vợ dùng búa đánh chết chồng

ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện ông L.H.H (52 tuổi) đã tử vong trong nhà, vùng đầu có nhiều vết thương nghi do tác động mạnh. Nền nhà xung quanh có nhiều vết máu, gần đó là một chiếc búa cán gỗ dính máu.

Liên quan vụ việc, bà T.T.T.T (52 tuổi, vợ nạn nhân) được phát hiện trong tình trạng bị thương nặng và được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Gò Công (Đồng Tháp).

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ ghen tuông. Trong lúc xô xát, bà T. đã dùng búa đánh vào đầu khiến ông H. tử vong.

Hiện vụ việc được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vụ đâm chết người tình cũ trước mặt con trai ở Đồng Tháp: Hung thủ khai gì?

Thấy người tình cũ quen người mới, Nguyễn Việt Thanh (38 tuổi, ngụ An Giang) đã nhẫn tâm đâm nhiều nhát dao khiến nạn nhân tử vong.

