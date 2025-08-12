Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Người sống quanh ta
Điều tử tế từ những mẩu giấy nhắn gửi đồng nghiệp 'bí ẩn'

Dương Lan
Dương Lan
12/08/2025 07:30 GMT+7

Lời cảm ơn chân thành qua những mẩu giấy nhắn của một nữ nhân viên với đồng nghiệp chưa biết mặt được dân mạng chia sẻ nhiệt tình. Câu chuyện tưởng chừng nhỏ bé nhưng chạm đến cảm xúc của nhiều người.

Là nhân viên bộ phận marketing của một khách sạn, chị Toản Hồng Trang (23 tuổi, quê Lào Cai) luôn thấy khu vực làm việc sạch sẽ, gọn gàng. Mỗi khi đến văn phòng, chị thấy sàn nhà được quét sạch, rác được đổ, túi lót rác được thay mới, các vật dụng được sắp xếp ngay ngắn. Công việc này do nhân viên buồng phòng đảm trách, thường diễn ra sau giờ làm chính thức nên chị chưa từng biết ai là người dọn chỗ cho mình.

"Cảm ơn bạn…"

Chị Trang chia sẻ: "Trước đây, ở công ty cũ, chúng tôi thường tự dọn góc làm việc. Còn ở đây, mình chẳng phải làm gì, cảm giác hơi ngại".

Điều tử tế từ những mẩu giấy nhắn gửi đồng nghiệp 'bí ẩn' - Ảnh 1.

Điều tử tế từ những mẩu giấy nhắn gửi đồng nghiệp 'bí ẩn' - Ảnh 2.

Chị Hồng Trang gửi lời nhắn cho nhân viên buồng phòng qua tờ giấy nhỏ

ẢNH: NVCC

Từ sự ngại ngùng đó, chị Trang bắt đầu để lại những mẩu giấy nhỏ cho người đồng nghiệp "bí ẩn". Những lời nhắn ghi vài dòng cảm ơn, khi kèm những viên ô mai, khi có chiếc bánh, gói rong biển ăn vặt. Sáng hôm sau, món quà được nhận, đối phương không quên kèm lại lời nhắn vẽ hình "OK" rất dễ thương.

Điều khiến chị bất ngờ là từ khi trao đổi những mẩu giấy nhắn nho nhỏ đó, nơi làm việc của chị càng sạch sẽ hơn. Cốc nước luôn sáng bóng, trà cũ được đổ bỏ, rửa sạch và đặt đúng vị trí. Thậm chí, chị còn nhận lại một mẩu giấy khác với lời nhắn: "Cảm ơn bạn vì bạn đã cảm ơn mình".

Những lời nhắn qua lại kéo dài cho đến khi người đồng nghiệp "bí ẩn" chuyển công việc, khiến Hồng Trang tiếc nuối vì chưa kịp gửi lời tạm biệt tới bên kia.

"Mình thấy rất vui và bất ngờ khi đọc những lời cảm ơn lại từ người đồng nghiệp. Mình sẽ giữ làm kỷ niệm và xem đây là một trong những điều tử tế trong môi trường làm việc", chị Trang bộc bạch.

Trân trọng những điều tưởng nhỏ nhặt

Với chị Trang, nhân viên buồng phòng làm công việc nặng nhất, mệt nhất trong khách sạn. Tuy vậy, họ là những người có tâm hồn trong trẻo, nỗ lực và kiên định nhất. Dù mệt mỏi tới đâu, nụ cười của mọi người luôn rất hồn nhiên.

Điều tử tế từ những mẩu giấy nhắn gửi đồng nghiệp 'bí ẩn' - Ảnh 3.

Những điều tử tế khiến chị Trang yêu cuộc sống hơn

ẢNH: NVCC

Số lượng nhân viên nơi chị Trang làm việc khá đông, khoảng hơn 100 người, chia ra nhiều bộ phận khác nhau. Mỗi người một vị trí, đặc thù công việc khác nhau nên chị Trang không nhớ hết được tên mọi người.

Chị cũng từng có ý định hỏi tên nhân viên buồng phòng qua lời nhắn viết tay. Tuy nhiên, khi nghĩ lại, chị cho rằng nên xem đó là một điều bí mật, đáng yêu trong môi trường làm việc. Từ đó, chị cảm thấy hạnh phúc và yêu quý công việc mà bản thân đang gắn bó.

"Khoảnh khắc đọc lời nhắn lúc mới đến bàn làm việc, mình có chững lại một nhịp vì hơi xúc động. Mình không ngờ người ấy để lại lời nhắn chia tay trước khi chuyển sang chỗ làm mới. Mình có kể lại câu chuyện lên mạng xã hội để lan tỏa với mọi người và nhận được nhiều phản hồi tích cực", chị Trang bày tỏ.

Có thể với nhân viên buồng phòng, việc quét sàn, đổ rác, rửa cốc chén chỉ là công việc thường ngày. Nhưng với Trang, đó là sự quan tâm âm thầm, là tấm lòng đẹp khiến chị cảm động và trân trọng. Đây không chỉ là câu chuyện giữa hai đồng nghiệp mà còn là minh chứng rằng những điều tốt đẹp, dù nhỏ bé vẫn đủ sức rung động nhiều người.

Chưa từng gặp mặt đồng nghiệp đó, Hồng Trang vẫn muốn nhắn nhủ: "Mình muốn gửi lời cảm ơn người đó vì thời gian đồng hành vừa qua, và chúc đồng nghiệp gặp nhiều may mắn trong chặng đường sắp tới".

Điều tử tế từ những mẩu giấy nhắn gửi đồng nghiệp 'bí ẩn' - Ảnh 4.

Khám phá thêm chủ đề

