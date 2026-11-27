Những ngày định mệnh

Thầy Ngô Văn Khánh, 59 tuổi, giáo viên ngữ văn Trường THPT Nguyễn Trân, phường Tam Quan, Gia Lai (tỉnh Bình Định cũ) mới đây phải thực hiện một trong những quyết định khó khăn, đó là ký vào tờ đơn xin nghỉ việc, rút tiền bảo hiểm xã hội một lần. Hành trình 37 năm công tác, trong đó tròn 30 năm giảng dạy ở Trường THPT Nguyễn Trân, nhiệt huyết với nghề dạy học chưa nguội trong lòng thầy Khánh. Nhưng thử thách tật bệnh đã khiến thầy phải lựa chọn.

Thầy giáo Ngô Văn Khánh và vợ, trong căn phòng thuê gần Bệnh viện Trường ĐH Y dược TP.HCM để tiện cho quá trình hóa trị ẢNH: CÔNG KHỞI

Cách đây 2 năm, tháng 11.2024, sau một lần tình cờ đi xét nghiệm HP trong dạ dày, thầy Khánh nhận được kết quả kiểm tra bất thường. Được hội chẩn ung thư dạ dày, xem có phẫu thuật hay không vào đúng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 khiến thầy giáo vốn rất khỏe mạnh, chăm chỉ tập luyện thể thao, thấy trong mình sụp đổ.

Giai đoạn ấy cũng bao biến cố ập tới gia đình thầy Khánh. Ba thầy qua đời, em gái ruột cũng nhận tin ung thư máu dạng hạch. Lo liệu xong đám tang, cúng cơm 3 ngày cho ba xong, thầy Khánh vào Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, phẫu thuật, cắt bỏ quá nửa dạ dày. Phẫu thuật xong, vừa về nhà, mẹ của thầy, ngoài 80 tuổi bị tai nạn giao thông tưởng không qua khỏi…

Sau phẫu thuật lần đầu và 8 lần hóa trị năm 2025, thầy giáo ngữ văn thấy sức khỏe hồi phục dần, thầy vẫn đi dạy bình thường. Cứ nghĩ tật bệnh đã lùi xa, nhưng thời điểm tháng 6.2026, thầy giáo bỗng thấy nghẹn, đi siêu âm, thấy khối u đã to bằng quả trứng vịt trong dạ dày. Thầy giáo vào thẳng TP.HCM điều trị. Chẩn đoán ở Bệnh viện Trường ĐH Y dược TP.HCM cho thấy ung thư dạ dày 2 vị trí, xâm lấn thực quản, xâm lấn tụy, di căn phúc mạc.

Thầy giáo dạy văn khao khát chiến thắng ung thư dạ dày để được sống tiếp

Tháng 7.2026, thầy Khánh phải thực hiện phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán giai đoạn 4, mở hỗng tràng nuôi ăn kiểu Roux-en-Y (ống mềm, nhỏ được đặt qua vùng bụng và đi vào phần giữa của ruột non, ống đưa thức ăn dạng lỏng, thuốc vào cơ thể khi người bệnh không thể ăn uống qua miệng một cách đầy đủ hoặc an toàn).

Từ tháng 6 tới nay, thầy giáo phải trải qua thêm 6 đợt hóa trị. Sau mỗi đợt hóa trị, cùng với uống thuốc miễn dịch, nước da của thầy giáo càng sạm đen, gương mặt hốc hác, người chỉ còn hơn 40 kg, mất vị giác…

Nghỉ việc, rút tiền bảo hiểm xã hội để có tiền điều trị ung thư dạ dày

Mái tóc pha sương, đôi tay run run lật mở những tờ giấy chứng nhận thủ thuật, phẫu thuật, đơn thuốc, thầy giáo cho biết mình vốn là một người lạc quan, tự tin. Ngay cả khi nhận được tin dữ về tật bệnh cách đây 2 năm, hay cho tới gần đây phải tiếp tục nhập viện điều trị, thầy vẫn chưa từng đầu hàng.

Thế nhưng, vẫn nhiều lúc thầy giáo thấy yếu lòng, nhất là khi nghĩ về khoản chi phí điều trị bệnh quá cao.

Chi phí thuốc men, dịch truyền với thầy giáo quá lớn, có loại thuốc, cứ mỗi 3 tuần phải thanh toán hơn 62 triệu đồng ẢNH: THÚY HẰNG

Thầy phải trải qua phẫu thuật mở hỗng tràng nuôi ăn kiểu Roux-en-Y ẢNH: CÔNG KHỞI

Cô giáo Hiền đồng hành cùng chồng đi qua bao bệnh viện ẢNH: CÔNG KHỞI

Tháng 9.2026, thầy giáo nghỉ việc vì sức khỏe không cho phép. Thầy quyết định rút tiền bảo hiểm xã hội một lần, được chi trả khoảng 1,2 tỉ đồng. Số tiền này vẫn không thấm tháp vào đâu so với những chi phí phẫu thuật, thuốc men trong điều trị ung thư, đặc biệt là loại thuốc Keytruda - thuốc miễn dịch với giá rất cao, chưa nằm trong danh mục bảo hiểm y tế.

Cứ 3 tuần một lần, thầy Khánh phải từ Gia Lai vào TP.HCM, nhập viện Bệnh viện Trường ĐH Y dược TP.HCM hóa trị, riêng tiền tiền thuốc men, dịch truyền, vật tư y tế gần 70 triệu đồng; thêm các chi phí khác tốn khoảng 20 triệu đồng mỗi đợt. Cô Văn Thị Thu Hiền, vợ thầy Khánh, cho biết, từ khi phát hiện ung thư tới nay, chi phí để điều trị cho thầy đã gần 1 tỉ đồng, con số quá lớn so với mức lương giáo viên của thầy và đồng lương hưu của cô dành dụm.

'Nếu tôi được sống tiếp…'

Hơn 30 năm trong nghề, qua những bài giảng, thầy Khánh đã truyền đi nghị lực sống, ước mơ không từ bỏ cho bao thế hệ học trò. Thầy cảm ơn cuộc đời, khi đến ngày hôm nay, thầy không đơn độc trong hành trình chiến đấu với ung thư.

Biết thầy bị bệnh, đồng nghiệp thăm hỏi, động viên, giúp đỡ. Bao thế hệ học trò, trưởng thành dưới mái Trường THPT Nguyễn Trân, nghe tin thầy giáo lâm bệnh đã hỏi thăm, nhiều em đang công tác ở TP.HCM vào tận bệnh viện thăm hỏi. "Các em xếp tặng tôi 1.000 con hạc giấy, để ở trong một cái bình thủy tinh lớn. Các em viết nhật ký, nói tôi đi xe thì mang ra đọc, các em chúc tôi sớm khỏi bệnh, để được trở về nhà, để tiếp tục làm chồng, làm cha, làm ông, làm anh và làm con…", thầy Khánh nắm chặt đôi bàn tay, xúc động. Đôi bàn tay gầy guộc, nước da đen sạm, phần móng tay trắng nhợt nhạt vì tác dụng phụ của thuốc.

"Tôi thích nhà văn Hemingway, tác giả của 'Ông già và biển cả'. Ông ấy viết "Con người có thể bị hủy diệt nhưng không thể bị đánh bại", giờ đây câu nói ấy như dành cho chính tôi. Tôi phải sống, vì tôi còn nhiều món nợ với cuộc sống, phải sống để mà đền đáp nó", thầy giáo đang đương đầu với ung thư, ngậm ngùi.

Thầy giáo chia sẻ với PV Báo Thanh Niên ẢNH: CÔNG KHỞI

Cô Hiền nhiều đêm mất ngủ lo cho chồng ẢNH: CÔNG KHỞI

Vợ thầy, cô giáo Văn Thị Thu Hiền, cũng công tác tại Trường THPT Nguyễn Trân, phường Tam Quan, Gia Lai, đã nghỉ hưu cách đây 2 năm, người "không dám đau bệnh", đồng hành cùng chồng suốt từ các bệnh viện ở Bình Định, cho tới Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM. Vốn đã khó ngủ, từ khi chồng bị ung thư, cô Hiền càng mất ngủ.

Trong đêm, cô giáo nghĩ đủ thứ chuyện. Lo bệnh tình chồng, lo khối u liệu có phát triển to hơn, lo tiền thuốc men điều trị sắp tới… Dẫu biết là sinh lão bệnh tử, dẫu biết cuộc đời hữu hạn, nhưng thầy giáo còn bao khao khát được sống, được làm thêm nhiều điều ý nghĩa cho đời.

Trong căn phòng thuê nhỏ hẹp ở gần Bệnh viện Trường ĐH Y dược TP.HCM, thi thoảng thầy Khánh đi lại hành lang, qua ô cửa, nhìn xuống con đường đông đúc ở quận 5 cũ. Nhịp sống hối hả vẫn chảy trôi. Thầy ước mơ mình khỏe mạnh trở lại, được là một người trụ cột trong gia đình, được là một thầy giáo tiếp tục kêu gọi quyên góp các học bổng cho học trò khó khăn của quê mình. "Khi nghỉ dạy, điều tiếc lớn nhất của tôi là phải xa học trò", thầy giáo tâm sự.

"Có những ngày vợ con đi đâu hết cả, tôi ở nhà một mình. Phút yếu lòng, tôi khóc. Tôi nghĩ đến một ngày căn nhà không còn mình nữa. Vợ tôi hẳn sẽ rất buồn. Các con, các cháu ngoại của tôi trở về nhà không thấy bố đâu, chúng gọi "ông ơi" mà chẳng ai đáp lời, chẳng ai chơi cùng chúng. Tôi ước hết bệnh, để được gặp mọi người, trả ơn cuộc đời, để được chơi với các cháu…", thầy Khánh nói.

Tôi muốn sống, để được gặp mọi người, cảm ơn cuộc đời... ẢNH: CÔNG KHỞI

"Món đầu tiên tôi muốn ăn, khi đã hết bệnh, là canh khổ qua đắng. Nơi đầu tiên tôi muốn đi, khi bình phục, là Hà Nam (nay là Ninh Bình), nơi tôi cất tiếng khóc chào đời. Mấy chục năm qua, tôi cứ ấp ủ mãi được về thăm lại nơi chôn nhau cắt rốn của mình mà lần lữa mãi, chưa thực hiện được thì đổ bệnh. Và người đầu tiên, tôi muốn được chạy lại, ôm, và kể với người rằng tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi, là mẹ tôi. Mẹ tôi lúc nhớ lúc quên, có khi quên cả đường về nhà. Nhưng mẹ chưa bao giờ quên các con. Nhiều lần tôi xuống thăm mẹ, giấu không cho mẹ biết bệnh tật, nhưng mẹ cứ ôm tôi và nói "Con ơi, sao con gầy quá, con già gần bằng mẹ rồi, con bị bệnh gì mà đi bệnh viện miết, có khi nào con bị ung thư không?", thầy Khánh nghẹn ngào, cố giấu đi giọt nước mắt mặn đắng…