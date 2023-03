Đình chỉ hoạt động khu du lịch tự phát Dreamer In The Forest thu tiền trái phép

Như Thanh Niên đã thông tin, thời gian vừa qua, người dân, du khách phản ánh khu du lịch Dreamer In The Forest tại suối Lương tổ chức thu tiền khi đến tham quan, chụp ảnh với giá 100.000 đồng/người nhưng chất lượng không tương xứng. UBND P.Hòa Hiệp Bắc đã kiểm tra, tạm thời yêu cầu khu du lịch Dreamer In The Forest chấm dứt thu phí.

Đồng thời, chiều 23.3, UBND P.Hòa Hiệp Bắc và Công an P.Hòa Hiệp Bắc đã làm việc và lập biên bản ông Lê Đức Anh, chủ khu du lịch tự phát Dreamer In The Forest.

Qua kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ thu phí chụp ảnh của ông Lê Đức Anh tại khu du lịch tự phát Dreamer In The Forest, cơ quan chức năng P.Hòa Hiệp Bắc xác định, ông Lê Đức Anh không cung cấp được giấy phép kinh doanh và các hồ sơ, giấy tờ thủ tục khác.

Lối vào khu du lịch chui Dreamer In The Forest VĂN TIẾN

Do đó, UBND P.Hòa Hiệp Bắc yêu cầu ông Lê Đức Anh cùng cơ sở Dreamer In The Forest dừng tất cả các dịch vụ kinh doanh tại cơ sở.

Ông Lê Đức Anh bị nghiêm cấm tất cả các hình thức nhận khách, thu phí, buôn bán nước uống…

Thời gian đình chỉ bắt đầu từ ngày 24.3. Làm việc với UBND và Công an P.Hòa Hiệp Bắc, ông Lê Đức Anh thừa nhận, lâu nay đã thu phí 100.000 đồng/người khi vào khu du lịch chui.

Bên cạnh xử lý khu du lịch chui Dreamer In The Forest, UBND P.Hòa Hiệp Bắc còn xử lý hiện trường Khu du lịch sinh thái suối Lương - Hải Vân Park thi công một số hạng mục như sửa chữa, dựng mới và nhất là xây kè ngăn dòng suối Lương.

UBND P.Hòa Hiệp Bắc đã kiểm tra hồ sơ do đơn vị cung cấp chưa đảm bảo thủ tục pháp lý theo quy định. Do đó, UBND P.Hòa Hiệp Bắc thông báo yêu cầu Chi nhánh Công ty CP Danatol - Khu du lịch sinh thái suối Lương - Hải Vân Park chấp hành tự giác tháo dỡ toàn bộ công trình kè ngăn suối.

Nếu hết ngày 27.3.2023, công ty này không chấp hành tự giác tháo dỡ thì UBND P.Hòa Hiệp Bắc sẽ lập thủ tục xử lý vi phạm hành chính, tổ chức lực lượng tháo dỡ toàn bộ công trình kè ngăn suối, đồng thời tiếp tục kiến nghị các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra toàn bộ việc thi công cải tạo các hạng mục khu du lịch tự phát này.