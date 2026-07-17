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Sức khỏe

Đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc 5 sản phẩm mỹ phẩm

Liên Châu
Liên Châu

Cục Quản lý dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc 5 sản phẩm mỹ phẩm có hồ sơ thông tin sản phẩm không đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có công văn số 2427/QLD-MP ngày 15.7, gửi sở y tế các tỉnh, thành và Công ty TNHH Kencare Việt Nam, thông báo: đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc 5 sản phẩm mỹ phẩm (ảnh danh mục kèm theo), do Công ty TNHH Kencare Việt Nam (địa chỉ tại P.Từ Liêm, TP.Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. 

Đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc 5 sản phẩm mỹ phẩm- Ảnh 1.

5 sản phẩm mỹ phẩm thu hồi toàn quốc theo thông báo của Cục Quản lý dược

ẢNH: DAV.GOV.VN

Lý do thu hồi: kinh doanh mỹ phẩm có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) nhưng không đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Cục Quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh, thành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 5 sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm.

Kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Đề nghị Sở Y tế TP.Hà Nội giám sát Công ty TNHH Kencare Việt Nam trong việc thực hiện thu hồi, tiêu hủy 5 sản phẩm không đáp ứng quy định; báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý dược trước ngày 30.8.

Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty TNHH Kencare Việt Nam phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 5 sản phẩm nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định. 

Báo cáo thu hồi, tiêu hủy 5 sản phẩm nêu trên về Cục Quản lý dược trước ngày 15.8.

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