Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đình Triệu cùng Trung Kiên hóa… ‘người nhện’, HAGL bị Hải Phòng chia điểm đầy tiếc nuối

Văn Trình
24/04/2026 20:09 GMT+7

Chiều 24.4 trên sân Pleiku, CLB HAGL và Hải Phòng đã tạo nên màn so tài giàu kịch tính ở vòng 20 V-League 2025 - 2026. Dù có không ít cơ hội được tạo ra, trận đấu vẫn khép lại với tỷ số hòa 0-0, trong ngày hai thủ môn Đình Triệu và Trung Kiên thay nhau tỏa sáng.

Đình Triệu quá xuất sắc, Trung Kiên cũng không chịu kém cạnh

Dù phải làm khách nhưng ngay từ những phút đầu, CLB Hải Phòng cho thấy ý đồ giành chiến thắng khi chủ động pressing tầm cao. Đội khách kiểm soát bóng vượt trội, liên tục dồn ép khiến CLB HAGL phải lùi sâu đội hình, tập trung phòng ngự và chờ thời cơ phản công.

Tuy nhiên, cơ hội đáng chú ý đầu tiên lại thuộc về đội chủ nhà. Phút thứ 10, Thanh Nhân băng cắt dứt điểm từ đường tạt bên cánh phải nhưng bóng đi vọt xà trong gang tấc. Ít phút sau, HAGL tiếp tục khiến khung thành Hải Phòng chao đảo với tình huống thoát xuống đối mặt, song thủ môn Đình Triệu đã kịp thời băng ra khép góc và cứu thua.

Phút 21, HAGL có cơ hội ngon ăn nhất hiệp đấu. Từ quả tạt bên cánh phải, Batista ngả người bắt vô-lê rất đẹp mắt, buộc Đình Triệu phải trổ tài cứu thua. Ngay sau đó, Thanh Nhân băng vào đá bồi ở góc gần, nhưng thủ thành của Hải Phòng tiếp tục phản xạ xuất thần, giữ sạch lưới trong sự tiếc nuối của đội chủ nhà.

Đình Triệu có ngày thi đấu xuất sắc

Nửa cuối hiệp 1, dù cầm bóng nhiều hơn, CLB Hải Phòng lại gặp khó trong việc tạo ra những cú dứt điểm thực sự nguy hiểm. Phải đến phút 40, đội khách mới có cơ hội rõ nét, khi Camilo xử lý khéo léo trong vòng cấm rồi tung cú sút chéo góc. Dù vậy, thủ thành Trung Kiên của HAGL cũng đã kịp thời đổ người cứu thua, giúp đội chủ nhà đứng vững trước giờ nghỉ.

HAGL nỗ lực giành 3 điểm nhưng không thành

Bước sang hiệp 2, thế trận trở nên cân bằng hơn khi CLB HAGL chủ động đẩy cao đội hình. Đội bóng phố núi gia tăng sức ép với hàng loạt tình huống tấn công ở 2 biên, nhưng vẫn thiếu đi sự chính xác ở pha xử lý cuối cùng. Phút 53, Elisio bật cao đánh đầu sau quả đá phạt, bóng đi vọt xà ngang đầy tiếc nuối. Đến phút 69, Đình Lâm có cơ hội đối mặt thủ môn sau đường chọc khe thuận lợi của đồng đội, nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Trong khi đó, CLB Hải Phòng chọn lối chơi phòng ngự phản công ở hiệp đấu này. Dù có một vài pha lên bóng nguy hiểm nhưng đội khách cũng không thể xuyên thủng lưới HAGL khi Trung Kiên vẫn giữ sự tập trung, có những pha ra vào hợp lý và phản xạ chính xác.

Những phút bù giờ hiệp 2, trận đấu trở nên kịch tính khi HAGL đẩy cao sức ép nhằm tìm bàn thắng. Phút 90+3, từ quả treo bóng chuẩn xác của Jairo, Gabriel bật cao đánh đầu cận thành, nhưng đáng tiếc bóng lại “liếm” mép ngoài cột dọc trong sự tiếc nuối của khán giả Pleiku. Đó cũng là cơ hội rõ rệt cuối cùng của trận đấu, khép lại trận hòa 0-0 giữa hai đội.

Trung Kiên cùng các đồng đội hòa tiếc nuối

Chỉ giành 1 điểm ở trận gặp CLB Hải Phòng, HAGL hiện có 19 điểm sau vòng 20. Đội bóng phố núi xếp thứ 11, hơn đội xếp sau là CLB Thanh Hóa chỉ 2 điểm (CLB HAGL thi đấu nhiều hơn 1 trận). Trong khi đó, CLB Hải Phòng có 28 điểm, tạm xếp thứ 5.

