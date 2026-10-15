Đinh Tuấn Vũ làm phim lịch sử 'Nữ binh'

Nữ binh là dự án điện ảnh Việt đầu tiên công bố kế hoạch tham gia đường đua phim tết 2028. Lựa chọn đề tài lịch sử - hành động thay vì những thể loại giải trí quen thuộc của mùa tết, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ gây chú ý với tham vọng đưa câu chuyện về những nữ chiến binh thời Nguyễn lên màn ảnh rộng.

Poster phim Nữ binh Ảnh: Đinh Tuấn Vũ cung cấp

Bộ phim lấy cảm hứng từ tinh thần chống Pháp của vua Thành Thái và giai thoại về một lực lượng nữ binh bí mật được huấn luyện trong hoàng cung. Tuy nhiên, thay vì tái hiện nguyên mẫu lịch sử, ê kíp lựa chọn hướng hư cấu, xây dựng câu chuyện về những cô gái bình thường bị cuốn vào biến động thời cuộc.

Từ những mất mát, tổn thương riêng, các nhân vật dần tìm thấy lý do để chiến đấu, bảo vệ bản thân và những người thân yêu. Hành trình ấy không chỉ có những cuộc đối đầu mà còn là quá trình trưởng thành, vượt qua nỗi sợ và hình thành tình đồng đội.

Chia sẻ với Thanh Niên, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho biết anh không hướng đến việc xây dựng những hình tượng anh hùng được lý tưởng hóa. Thay vào đó, phim đặt số phận con người ở trung tâm, khai thác những lựa chọn và sự hy sinh của các cô gái trong bối cảnh lịch sử nhiều biến động.

Điểm đáng chú ý của Nữ binh là sự kết hợp giữa chất liệu lịch sử và ngôn ngữ điện ảnh hành động. Những màn chiến đấu được định hướng dàn dựng chân thực, mạnh mẽ, hạn chế yếu tố kỳ ảo, võ hiệp. Song song đó, tình thân và mối quan hệ giữa các nữ binh sẽ tạo chiều sâu cảm xúc cho tác phẩm.

Để chuẩn bị cho dự án, ê kíp khởi động tuyển chọn 20 diễn viên nữ đảm nhận lực lượng chiến đấu nòng cốt. Ngoài ngoại hình và khả năng diễn xuất, các ứng viên phải đáp ứng yêu cầu về thể lực, hình thể và kỹ năng thực hiện những phân cảnh hành động.

Theo Đinh Tuấn Vũ, mỗi nữ binh cần có cá tính, câu chuyện và động cơ chiến đấu riêng, thay vì chỉ góp mặt trong đội hình. Anh cũng xác định thách thức lớn của phim nằm ở việc nghiên cứu tư liệu, tái hiện bối cảnh, phục trang và tổ chức các cảnh hành động sao cho thuyết phục.