Định vị hệ giá trị con người TP.HCM

Phát biểu đề dẫn, bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, nhận định: "Để làm nên những kỳ tích và bản sắc riêng cho thành phố, một trong những yếu tố mang tính quyết định, xuyên suốt chính là nhân tố con người, nơi hội tụ của lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần hào sảng, bao dung, dám nghĩ, biết làm và xả thân vì sự nghiệp chung. Từ các ý kiến đóng góp hôm nay sẽ xác lập một khung hệ giá trị vừa bảo đảm tính chuẩn mực chung của quốc gia, vừa mang đậm bản sắc, hơi thở đời sống vùng đất phương Nam, tạo động lực nội sinh mạnh mẽ cho TP.HCM".

Bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM phát biểu tại hội thảo Ảnh: QUỲNH TRÂN

Hiện Ban tổ chức đã hoàn thiện dự thảo lần 3 Khung hệ giá trị con người TP.HCM gồm 3 nhóm lớn với 25 giá trị thành tố, được cô đọng thành 4 trục với 12 giá trị cốt lõi theo phương châm "Rõ ràng - dễ nhớ - dễ truyền thông - dễ đo lường - dễ thực hành", gồm các trục: Yêu nước - đoàn kết - nghĩa tình; Trung thực - trách nhiệm - kỷ cương; Năng động - sáng tạo - văn minh; Tự cường - tiên phong - hội nhập.

Theo PGS-TS Hà Minh Hồng (Hội Khoa học lịch sử TP.HCM), thiết kế 4 trục như trên là hợp lý nhưng toàn bộ 12 giá trị cốt lõi mang tính chung quốc gia rõ hơn tính địa phương của Nam bộ, thậm chí còn khó nhận diện giá trị cốt lõi đặc trưng số 1 của TP.HCM. "Nghĩa tình xếp hàng đầu trong các giá trị, cùng với nhân ái, sẻ chia luôn mang đặc tính chung nhất, nổi bật đặc thù của Nam bộ và TP.HCM nhất, có truyền thống xuyên suốt các thời kỳ lịch sử từ chiến tranh đến hòa bình, thể hiện rõ qua các chính sách an sinh xã hội, sự chung sức vì cộng đồng trong mọi hoàn cảnh…", PGS-TS Hà Minh Hồng nói.

Giữ cho gia đình luôn hạnh phúc là góp phần xây dựng các khung hệ giá trị con người Ảnh: LÊ TRỌNG KHANG

PGS-TS Huỳnh Quốc Thắng - Ủy viên Hội đồng Lý luận phê bình VHNT TP.HCM, giảng viên cao cấp Khoa Văn hóa học (Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM) nhấn mạnh: "Sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu là sự phát triển "tâm thức TP.HCM mới" với hệ giá trị lịch sử văn hóa không chỉ là Sài Gòn - TP.HCM, không chỉ là "đô thị - nông thôn" mà còn là biển đảo, có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình xác lập hệ giá trị mới của văn hóa và con người TP.HCM trong thời gian tới".

Trong khi đó, bà Trương Tứ Muối (đồng bào dân tộc Hoa), Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số TP.HCM, bày tỏ lo lắng trước tình trạng ly hôn tăng cao trong giới trẻ. "Chưa kể, giờ cái gì cũng nói đến AI. Ngay cả khi cha mẹ dạy dỗ những điều hay lẽ phải thì các con chưa chắc đã nghe ngay mà lên gõ hỏi AI có đúng không. Trong khi đó, theo tôi trong các hệ giá trị thì sự hiếu thảo luôn là vấn đề đặt lên hàng đầu. Chúng ta cần giáo dục cho thanh niên sự nhân nghĩa, bao dung và chấp nhận cho sửa sai, đồng thời phải trọng chữ tín, nhất là khi đang hợp tác, mở rộng cửa làm ăn với quốc tế trong giai đoạn hiện nay", bà Trương Tứ Muối nói.