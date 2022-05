Dịp lễ 30.4 - 1.5, TP.HCM xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông, 5 người chết

Ngày 4.5, Công an TP.HCM thông tin trong 4 ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5, TP.HCM xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 5 người, bị thương 21 người.

So với cùng kỳ năm 2021 giảm 11 vụ tai nạn giao thông đường bộ, giảm 1 người chết, giảm 8 người bị thương; không xảy ra tai nạn giao thông đường sắt, đường thủy.

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, Công an TP.HCM đã chỉ đạo toàn lực cường tăng cường lực lượng, phương tiện, triển khai các phương án phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động vi phạm pháp luật, trật tự an toàn giao thông và phòng chống cháy, nổ đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng cho người dân.

CSGT TP.HCM tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát giữ gìn trật tự giao thông đô thị, tạo thuận lợi cho các phương tiện lưu thông trong dịp lễ, tập trung lực lượng điều hòa giao thông tại các cửa ngõ TP, nơi tổ chức các sự kiện chào mừng lễ 30.4 - 1.5, không để xảy ra ùn tắc.





Các phòng nghiệp vụ và Công an quận, huyện, TP.Thủ Đức cũng tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, người dân chấp hành tốt công tác phòng, chống cháy nổ trong thời gian nghỉ lễ và chủ động các biện pháp phòng ngừa, xử lý nhanh khi xảy ra cháy, nổ.

Theo đó, trong 4 ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5, TP.HCM xảy ra 17 vụ phạm pháp hình sự (so với cùng kỳ năm 2021 giảm 4 vụ), công an đã điều tra, khám phá 13 vụ, tạm giữ 15 đối tượng. Đồng thời xảy ra 2 vụ cháy (so với cùng kỳ năm 2021 giảm 1 vụ), không có người chết và bị thương.