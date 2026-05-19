Disney bị kiện vì công nghệ nhận diện khuôn mặt tại các lối vào công viên

Phần lớn du khách không hề biết họ đang đồng ý để hệ thống quét khuôn mặt lấy dữ liệu khi vào các công viên thuộc Disney. Việc công nghệ này được triển khai rộng rãi tại các địa điểm thể thao và giải trí đang làm dấy lên lo ngại về một "nhà nước giám sát tư nhân hóa".

Công nghệ quét khuôn mặt gây tranh cãi về quyền riêng tư

Một đơn kiện tập thể cáo buộc tập đoàn giải trí này vi phạm các quy định về quyền riêng tư, cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng khi triển khai công nghệ trên tại Disneyland. Theo nội dung đơn kiện, hệ thống sẽ chụp ảnh khuôn mặt của khách và đối chiếu với hình ảnh được lưu lại từ lần đầu họ sử dụng vé hoặc thẻ thường niên.

Hệ thống nhận diện khuôn mặt được Disney triển khai tại lối vào Disneyland nhằm xác minh vé và kiểm soát khách tham quan Ảnh: Reuters

Đơn kiện được nộp lên tòa án liên bang California (Mỹ) hôm 15.5 cho rằng Disney "không công khai đầy đủ việc thu thập dữ liệu sinh trắc học", khiến người tiêu dùng, trong đó có rất nhiều trẻ em, hoàn toàn không biết rằng công ty đang thu thập loại dữ liệu cực kỳ nhạy cảm này.

Vụ kiện phản ánh xu hướng ngày càng phổ biến tại các sân vận động thể thao và khu giải trí lớn, nơi công nghệ nhận diện khuôn mặt được sử dụng nhằm ngăn chặn gian lận, tăng cường an ninh và hỗ trợ thanh toán. Các sân vận động áp dụng công nghệ này để rút ngắn thời gian vào cổng, công viên giải trí dùng để kiểm soát dòng người, trong khi đội ngũ an ninh của một số nghệ sĩ còn tận dụng hệ thống nhằm phát hiện những đối tượng theo dõi nguy hiểm.

Tuy nhiên, việc công nghệ nhận diện khuôn mặt được triển khai trên diện rộng cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ hình thành một hệ thống giám sát mang tính thương mại hóa, nơi dữ liệu cá nhân nhạy cảm bị khai thác vì mục đích lợi nhuận. Trước đó, đã có trường hợp doanh nghiệp chuyển giao dữ liệu sinh trắc học cho cơ quan thực thi pháp luật.

Disney bắt đầu triển khai hệ thống nhận diện khuôn mặt tại Disneyland và công viên California Adventure (Mỹ) từ tháng 4. Phần lớn khách tham quan đã đồng ý quét khuôn mặt mà không thực sự nhận thức được công nghệ đang được sử dụng. Đại diện công ty cho biết hệ thống giúp việc ra vào công viên thuận tiện hơn, đồng thời hạn chế tình trạng gian lận vé. Tuy nhiên, phía nguyên đơn cho rằng Disney không thông báo rõ ràng cho khách về việc thu thập dữ liệu.

Nhiều du khách lo ngại việc thương mại hóa dữ liệu sinh trắc học có thể dẫn tới nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư cá nhân Ảnh: Reuters

Luật sư Blake Yagman, đại diện nhóm nguyên đơn, nhấn mạnh trong đơn kiện rằng: "Khách tham quan cần được quyền chủ động đồng ý bằng văn bản trước khi sử dụng loại công nghệ nhận diện khuôn mặt nhạy cảm này. Trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư không nên bị đẩy sang phía nạn nhân".

Ông cũng cho rằng với mức độ nhạy cảm của dữ liệu nhận diện khuôn mặt, việc yêu cầu sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản là điều cần thiết để bảo vệ quyền riêng tư của khách tại các công viên Disney.

Disney hiện chưa đưa ra phản hồi về vụ việc. Theo chính sách quyền riêng tư của công ty, dữ liệu thu được từ hệ thống nhận diện khuôn mặt sẽ bị xóa trong vòng 30 ngày, trừ trường hợp cần phục vụ mục đích pháp lý hoặc phòng chống gian lận. Tuy nhiên, phía nguyên đơn cho rằng điều này "khó có thể là sự thật", bởi dữ liệu sinh trắc học vẫn được đối chiếu với ảnh khách đã cung cấp từ thời điểm mua vé hoặc đăng ký thẻ thường niên.

Vụ kiện tập thể được đề xuất nhằm đại diện cho những khách tham quan từng bị áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt tại công viên Disney, đồng thời yêu cầu mức bồi thường ít nhất 5 triệu USD.