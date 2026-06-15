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Thể thao Các môn khác

Đìu hiu quần vợt nữ Việt Nam: Chỉ 4 cặp đăng ký tham dự giải quốc gia

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
Liên đoàn Quần vợt Việt Nam nỗ lực tạo sân chơi cho các VĐV trui rèn, cạnh tranh nhưng chỉ có 4 cặp tham dự nội dung đôi nữ tại giải quần vợt vô địch nam – nữ quốc gia VTF Pro Tour 200.

Hôm nay (15.6) tại cụm sân quần vợt Waterpoint (Bến Lức, Tây Ninh) khởi tranh giải quần vợt vô địch nam – nữ quốc gia (VTF Pro Tour 200) – Cúp Nam Long 2026. Giải diễn ra từ 15 đến 21.6, thu hút các tay vợt trên toàn quốc tranh tài 5 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.

Đìu hiu quần vợt nữ Việt Nam: Chỉ 4 cặp đăng ký tham dự giải quốc gia- Ảnh 1.

Khai mạc giải quần vợt vô địch nam – nữ quốc gia VTF Pro Tour 200 tại Tây Ninh

ẢNH: VTF

Ở nội dung đơn nam tạo sức hút với sự góp mặt của 47 tay vợt, trong đó có những gương mặt nổi bật như Vũ Hà Minh Đức, Nguyễn Đại Khánh, Hoàng Thành Trung, Trương Thành Minh... Nội dung đôi nam cũng có sự góp mặt của 17 cặp VĐV.

Tuy nhiên ở nội dung đơn nữ chỉ có 14 tay vợt đăng ký tranh tài với những tên tuổi đáng chú ý như Nguyễn Thị Mai Linh, Trần Thụy Thanh Trúc, Trần Tchouassi Louise Natasha... Trong khi đó nội dung đôi nữ chỉ có 4 cặp VĐV đăng ký tham gia là Lê Thảo Hân/Ngô Hồng Hạnh (Quân đội), Huỳnh Ngọc Khánh/Đào Uyên My (TP.HCM), Đặng Thị Hạnh/Đỗ Phúc Tuệ Lâm (Hải Phòng), Nguyễn Thị Mai Linh, Nguyễn Thị Phương (Hà Nội).

Đìu hiu quần vợt nữ Việt Nam: Chỉ 4 cặp đăng ký tham dự giải quốc gia- Ảnh 2.

Các VĐV tranh tài giải quần vợt vô địch nam – nữ quốc gia 2026

ẢNH: VTF

Đại diện Liên đoàn Quần vợt Việt Nam cho biết giải quần vợt vô địch nam – nữ quốc gia là cơ hội để các tay vợt trẻ tài năng cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định vị thế. Thông qua giải đấu, ban huấn luyện sẽ tuyển chọn VĐV đại diện đội tuyển quần vợt Việt Nam tham dự Davis Cup nhóm III khu vực châu Á - châu Đại Dương diễn ra tại Malaysia vào tháng 7. Tổng giá trị giải thưởng của giải quần vợt vô địch nam – nữ quốc gia VTF Pro Tour 200 là 200 triệu đồng.

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