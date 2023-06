'Diva quốc dân' Lee Sun Hee tiếp tục vướng cáo buộc tham ô

Theo một báo cáo của TV Daily ngày 9.6, Lee Sun Hee đã thừa nhận việc sử dụng sai quỹ công ty từ One Entertainment. Cụ thể, nữ ca sĩ đã thừa nhận dùng số tiền của công ty để chi trả cho chi phí cải tạo cho căn hộ ở quận Yongsan-gu, Seoul (Hàn Quốc) vào năm 2014. Chi phí cải tạo ước tính vượt hơn 180 triệu đồng.



Danh ca hàng đầu tại Hàn Quốc Lee Sun Hee được biết đến với nhiều bản hit đình đám như Fox Rain trong phim Bạn gái tôi là hồ ly đã thừa nhận việc sử dụng sai quỹ công ty ALLKPOP

Trước đó, Lee Sun Hee bị cảnh sát điều tra và phải trải qua một cuộc thẩm vấn kéo dài 12 giờ tại Phòng Điều tra Tội phạm Nghiêm trọng thuộc Trụ sở Điều tra Quốc gia của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc. Cảnh sát phát hiện căn hộ này không được sử dụng làm studio hay phòng tập cho Lee Sun Hee và các thực sinh như đã thông báo nên chi phí sửa chữa căn hộ này được liệt vào danh sách biển thủ.

Nghệ sĩ gạo cội Lee Sun Hee là người dẫn dắt Lee Seung Gi vào nghề ALLKPOP

Theo một tiết lộ từ Dispatch, số tiền mà nữ diva sử dụng lại liên quan đến khoản tiền bất hợp pháp của Hook Entertainment. Theo đó, trong hợp đồng dịch vụ với One Entertainment, Hook Entertainment đã thanh toán gần 1 tỉ đồng mỗi tháng cho phí tư vấn và đào tạo âm nhạc. Còn hồ sơ kế toán của One Entertainment lại cho thấy tổng số tiền thu được là hơn 78 tỉ đồng. Điều gây tranh cãi ở đây chính là khoản tiền gây chênh lệch và một phần số tiền mà One Entertainment đã nhận đã được chuyển cho Kwon Jin Young - Giám đốc điều hành của Hook Entertainment. Các con số đã làm dấy lên nghi vấn về mối quan hệ làm ăn giữa Lee Sun Hee và CEO Kwon còn có nhiều điều ẩn giấu. Không chỉ vậy Dispatch còn chỉ ra được, Lee Sun Hee cũng đã thuê cha mẹ của CEO Kwon làm nhân viên của One Entertainment và trả cho họ mức lương hàng tháng từ 55 triệu đồng đến 73 triệu đồng từ năm 2013 đến năm 2021. Trong suốt 8 năm, tổng số tiền được trả cho cha mẹ CEO Kwon là gần 10 tỉ đồng. Ngoài ra, Lee Sun Hee bị cáo buộc đã sử dụng tiền của công ty để trả phí bảo hiểm ung thư cho cha của CEO Kwon.



Lee Sun Hee sinh năm 1964, là một trong những danh ca hàng đầu tại Hàn Quốc, được biết đến với các biệt danh như "diva quốc dân" hoặc "bà hoàng nhạc phim". Sở hữu kỹ năng ca hát hàng đầu và khả năng sáng tác điêu luyện, nữ danh ca đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả với nhiều bản hit đình đám trong các bộ phim truyền hình như ca khúc Fox Rain trong phim Bạn gái tôi là hồ ly đã tạo nên cơn sốt tại Việt Nam vào năm 2010 hay bản hit Fate - nhạc phim của Nhà vua và chàng hề được coi là một trong 6 bản tình ca bất hủ của Hàn Quốc.