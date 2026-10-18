DJ Mie: Danh xưng 'phú bà showbiz' và quan điểm tình cảm sau những thăng trầm

2 năm sau thành công ở Quỷ cẩu, Mie mới trở lại với điện ảnh qua Án mạng xém hoàn hảo. Nữ DJ cho biết sau tác phẩm đầu tay, cô thấy mình còn khá non và cần học hỏi nhiều hơn. Từ suy nghĩ đó, người đẹp 9X theo học 5 khóa diễn xuất của Kathy Uyên. Trong giai đoạn này, dù có vài kịch bản gửi đến nhưng Mie đành gác lại, vì muốn toàn tâm toàn ý cho việc trau dồi, phát triển bản thân.

Điện ảnh không phải cuộc dạo chơi

Mie tại sự kiện ra mắt phim Án mạng xém hoàn hảo Ảnh: NVCC

Nói về lý do nhận lời tham gia Án mạng xém hoàn hảo, Mie thừa nhận trước đó, cô cũng đã bỏ lỡ vài lần gặp gỡ với ê kíp vì thấy bản thân chưa đủ tự tin, còn hoài nghi về chính mình. “Sau đó, phía đoàn phim vẫn hẹn một buổi để nói chuyện. Khi biết vai Trinh trong phim có nhiều nét gần với tôi trên mạng xã hội và lúc đọc kịch bản, tôi thấy đồng cảm với những “góc khuất” của nhân vật nên mới đến casting và được trao cơ hội”, nữ DJ cho hay.

So với dự án đầu tiên, vai diễn lần này khó hơn và đôi khi đó là một hướng đi mạo hiểm cho Mie. Người đẹp cho biết vì không biết trước phản ứng của khán giả sẽ thế nào nên điều cô có thể làm là cố gắng hoàn thành tốt dự án. Bên cạnh chuẩn bị cho vai diễn, cô cũng thoải mái trao đổi cùng đạo diễn và bạn diễn Anh Tú Atus trong quá trình quay. “Vì đây là những người có nhiều kinh nghiệm nên tôi nghĩ đó cũng là một phần may mắn của mình”, cô nói.

Theo Mie, thành công của Quỷ cẩu là một áp lực lớn, khiến cô phải dừng lại suy nghĩ về hành trình này và học tập rất nhiều. Theo cô, điện ảnh hiện tại không còn là một cuộc dạo chơi mà là một lĩnh vực bản thân đam mê, mong muốn được chinh phục.

Mie sở hữu nhan sắc xinh đẹp ở tuổi 31, phủ nhận danh xưng "phú bà showbiz" Ảnh: NVCC

Với Án mạng xém hoàn hảo, cũng có nhiều lời khen nói là cô diễn tự nhiên hơn, nhưng cũng có người phản hồi còn “đơ”. “Tôi phải tự vấn bản thân, tự mua vé đi xem phim để biết mình được chỗ nào, chưa được chỗ nào. Cái gì mình làm chưa tốt thì mình phải khắc phục. Và sau mỗi dự án, tôi thấy mình trưởng thành hơn, có thêm nhiều kinh nghiệm và là hành trang cho mình ở những dự án sau”, cô nói.

Với những bình luận tiêu cực về diễn xuất, Mie thừa nhận cũng có những phút buồn lòng nhưng không tổn thương. Còn với những lời chia sẻ không chính xác, người đẹp 9X không chọn đáp trả. Bởi theo cô, điện ảnh là một sân chơi mà bản thân còn khá mới mẻ. Điều duy nhất có thể làm là học hỏi, trau dồi thêm.

Mie ra sao ở tuổi 31?

Phát triển ở lĩnh vực ca hát và đóng phim, Mie tiết lộ DJ vẫn là công việc mang lại nguồn thu chính. Còn ở 2 vai trò kia, người đẹp cho biết vẫn đang trong tâm thế học hỏi, không ngại đầu tư vì "vẫn ưu tiên cho sự trải nghiệm hơn là kiếm thật nhiều tiền".

Về tin đồn là “phú bà showbiz”, Mie cho rằng “chắc mọi người yêu thương nên đùa như vậy”. Cô nói bản thân chỉ đang chăm chỉ làm việc để đủ sống, lo cho những người thân yêu. Nữ DJ nhấn mạnh: “Chứ tôi không nghĩ mình sẽ giàu to hay là "phú bà" đâu. Tôi không có mộng mấy điều đó".

Mie chọn kín tiếng trong chuyện tình cảm sau những thăng trầm Ảnh: NVCC

Phía sau hình ảnh năng động, trẻ trung, Mie thừa nhận bản thân cũng có nhiều trăn trở. Tuy nhiên hành trình tham gia Chị đẹp đạp gió giúp người đẹp có nhiều thay đổi. Cô chia sẻ với chúng tôi: “Hồi đó tôi có nói một câu là: 'Đôi khi mình muốn khóc nhưng mình không biết kiếm một góc nào trong căn nhà để khóc'. Còn ở hiện tại, tôi cho phép bản thân được yếu đuối vì tôi cũng là một con người, cũng đầy những khuyết điểm. Thời điểm này, tôi rất thoải mái với những vết thương, không còn che đậy nữa. Nhưng tôi vẫn là một cô gái tích cực, vui vẻ”.

Bận rộn với công việc, Mie trăn trở rằng “đến khi nào mới thực sự dành thời gian cho bản thân”. Điển hình như việc tìm một bờ vai nương tựa sau những tổn thương, nữ DJ chia sẻ nhiều đồng nghiệp trong Chị đẹp đạp gió cũng khuyên cô nên mở lòng hơn. Về điều này, Mie nói: “Tôi nghĩ có thể là 1-2 năm nữa. Còn ở hiện tại thì tôi đang muốn mình là một bờ vai cho mọi người”.

Sau những thăng trầm đã qua, Mie nói quan điểm trong chuyện tình cảm hiện tại của cô khác nhiều so với trước. Nữ DJ nhấn mạnh: “Chắc chắn, tôi sẽ không bao giờ công khai” vì cho rằng tình yêu nên chỉ để 2 người biết thôi. “Thêm nữa, tôi nghĩ mình phải ổn thì mới gặp được một ai đó để cả hai cùng ổn. Mình phải tự yêu thương bản thân mình trước khi mình yêu thương người khác. Hiện tại, đó là điều tôi đang suy nghĩ về tình cảm”, cô trải lòng.