DJ Mie tái xuất điện ảnh, nói gì khi đóng cặp cùng mỹ nam 'Mưa đỏ'?

Được biết đến với vai trò một DJ, Mie không ngại thử sức ở những lĩnh vực mới, trong đó có điện ảnh. Sau vai diễn Xuân trong Quỷ cẩu (vượt mốc 100 tỉ đồng doanh thu), người đẹp 9X xác nhận trở lại thông qua vai Nhã trong dự án Yêu sai yêu lại của đạo diễn Nhu Đặng. Thông tin này nhận được sự quan tâm của khán giả.

Màn tái xuất của Mie

Mie chia sẻ trong suốt hai năm qua, nữ diễn viên nhận được nhiều lời mời đóng phim nhưng lại thuộc thể loại kinh dị nên còn băn khoăn. Vậy nên khi được nhà sản xuất gửi một kịch bản có yếu tố hài hước, cô lập tức nhận lời vì “đúng gu”.

DJ Mie gây tò mò khi kết hợp cùng Đỗ Nhật Hoàng trong phim mới Ảnh: ĐPCC

“Tôi nghiêm túc với việc đóng phim và hy vọng được mọi người ủng hộ. Mình cũng học nhiều lớp diễn xuất để bổ sung thêm kiến thức, đồng thời khi lên set quay, mình cũng được các cô chú anh chị trong đoàn phim hướng dẫn thêm nhiều, mong sẽ không làm phụ lòng khán giả”, người đẹp bày tỏ.

Đóng cặp với Mie trong dự án này là Đỗ Nhật Hoàng. Sự kết hợp của cả hai khiến khán giả không khỏi tò mò. Chia sẻ về trải nghiệm này, người đẹp 9X cho biết trước đó, họ từng có dịp học chung 2 lớp diễn xuất nên không quá xa lạ. Mie nhận xét mỹ nam phim Mưa đỏ là một chàng trai bẽn lẽn, ngại ngùng nhưng “bên trong là một sự sục sôi, cháy bỏng”.

“Gu bạn trai của tôi thì lúc này lúc kia lắm, nhưng nếu nói gu của Nhã thì Dương (nhân vật do Đỗ Nhật Hoàng thủ vai) là chắc chắn rồi, rất ga lăng. Tôi thích kịch bản này và biết chắc Hoàng cũng thích vì có tôi”, cô hài hước.

Về phía Đỗ Nhật Hoàng, sau một năm gây sốt bởi dự án Mưa đỏ, anh mới chính thức trở lại dự án điện ảnh mới. Dù chỉ mới tham gia vỏn vẹn 3 phim điện ảnh, song đây đều là những dự án tạo dấu ấn với khán giả. Với diện mạo nam tính cùng gương mặt đậm chất điện ảnh, anh được kỳ vọng sẽ trở thành một nhân tố bứt phá mạnh mẽ trong tương lai.

Bộ đôi diễn viên chụp ảnh cùng đạo diễn Nhu Đặng Ảnh: ĐPCC

Chia sẻ về sự trở lại này, Đỗ Nhật Hoàng cho biết bản thân rất hào hứng khi nhận được kịch bản từ đạo diễn. Nói về áp lực doanh thu phim sau Mưa đỏ, diễn viên 9X cho hay: “Áp lực cũng có nhưng Hoàng muốn toàn tâm toàn ý mang tới một dự án tâm huyết, đem tới nhiều cảm xúc nhất cho khán giả. Còn về doanh thu, đó như một món quà đi kèm cho những sự cố gắng của toàn bộ ê kíp và dự án”.

Một trong những lý do thú vị khác khiến Đỗ Nhật Hoàng lập tức nhận lời là việc được đóng với “chị đẹp” Mie để tạo thành một cặp đôi “dở khóc dở cười” trên màn ảnh rộng. Anh nói: “Tôi đôi khi quên mất mình từng học chung, chỉ hay xem Mie qua những clip viral mạng xã hội và không nghĩ cô ấy lại nghiêm túc như thế. Tính cách của Mie rất vui, đây là một điểm cộng lớn góp phần vào sự duyên dáng của bộ phim lần này”.

Yêu sai yêu lại thuộc thể loại hài - tình cảm - gia đình do Nhu Đặng làm đạo diễn. Trong ngày khai máy, anh chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình khởi quay một dự án điện ảnh, cũng có nhiều cảm xúc hồi hộp lẫn lo lắng. Nhưng với kinh nghiệm làm những dự án ngắn cùng sự học hỏi trong suốt nhiều năm làm nghề, tôi mong sẽ mang đến cho khán giả một bộ phim chất lượng, dễ thương trong mùa Valentine 2027”.