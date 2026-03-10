ĐKVĐ và á quân thắng kịch tính

Đội đương kim á quân Trường ĐH TDTT Đà Nẵng giành chiến thắng sít sao 1-0 trước đội Trường ĐH Quy Nhơn nhờ bàn thắng từ pha đá phạt của trung vệ Nguyễn Văn Hải Quân ở đầu hiệp 2. Tuy giành trọn 3 điểm nhưng đây là trận đấu khó khăn với các học trò HLV Trần Trung Kiên. Được đánh giá cao hơn nhưng trước đội Trường ĐH Quy Nhơn thi đấu chặt chẽ, các cầu thủ đến từ Đà Nẵng bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành thủ môn Mai Quốc Đạt. Tình huống cố định từ đá phạt sắc bén và hiệu quả của Nguyễn Văn Hải Quân đã làm thay đổi cục diện trận đấu, qua đó giúp đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng giành thắng lợi chung cuộc.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Trần Trung Kiên cho biết tuy giành chiến thắng nhưng BHL chưa ưng ý lắm về lối chơi của đội. "Là trận đầu nên tinh thần lẫn sự phối hợp của các em chưa tốt, từ đó đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng chưa triển khai được lối chơi như mong muốn. Tuy nhiên tôi phải thừa nhận đối thủ là đội Trường ĐH Quy Nhơn cũng có trận đấu hay. Bàn thắng từ đá phạt là sự chuẩn bị kỹ ngay từ trong tập luyện. Việc tận dụng cơ hội từ tình huống cố định là cần thiết", HLV Trần Trung Kiên bày tỏ.

Chiến thắng ở trận ra quân tạo đà tâm lý hưng phấn cho các cầu thủ đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng, hướng đến trận đấu tiếp theo gặp đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM. Trong khi đó việc để thua ở trận ra quân buộc đội Trường ĐH Quy Nhơn phải quyết đấu trước đội ĐKVĐ Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa ở lượt trận tiếp theo tại bảng C để nuôi hy vọng tranh suất vào tứ kết.

Đội ĐKVĐ Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa (phải) thắng vất vả trong trận mở màn ẢNH: DUY ANH

Ở trận còn lại của bảng C, đội ĐKVĐ Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa có chiến thắng 3-2 trước đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM. Tham vọng bảo vệ ngôi vương được thầy trò HLV Nguyễn Công Thành thể hiện ngay từ khâu chuẩn bị rất sớm cho mùa giải năm nay. Thước đo cho tham vọng này là thành tích toàn thắng ở vòng loại khu vực phía bắc. Và ở trận mở màn hôm qua, đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa chơi áp đảo, phối hợp ăn ý, nhuần nhuyễn, hiệu quả. Chỉ sau 16 phút, các học trò HLV Nguyễn Công Thành đã 3 lần sút tung lưới thủ môn Phan Ngọc Bảo (đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM). Cú đúp bàn thắng của Doãn Ngọc Tùng cùng pha lốp bóng của đội trưởng Lê Văn Thức đều đến từ những pha phối hợp nhạy bén.

Nỗ lực của các cầu thủ đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM giúp họ có bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-3 trong thời gian bù giờ ở hiệp 1 từ pha đá phạt từ xa của Roãn Trung Đức. Trận đấu trở nên kịch tính khi Vi Văn Dũng (đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa) nhận thẻ vàng thứ hai, rời sân ở phút 59. Ba phút sau, đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM được hưởng quả phạt đền và Roãn Trung Đức thực hiện thành công, rút ngắn tỷ số còn 2-3.

Vượt qua những phút cuối đầy hấp dẫn, gay cấn, đội ĐKVĐ Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa bảo vệ thành công thắng lợi chung cuộc 3-2, còn các cầu thủ đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM rời sân trong tiếc nuối.