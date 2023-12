'Đổ bể' lộ trình hoàn học phí 'nhỏ giọt', Apax Leaders lại hứa có kế hoạch mới

Apax Leaders hiện chỉ có 2 trung tâm được Sở GD-ĐT TP.HCM cấp phép hoạt động NGỌC LONG

Ngày 29.12, Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax (Apax Leaders) tiếp tục gửi thư xin lỗi đến phụ huynh và học viên tại các trung tâm về việc không thực hiện được lộ trình thanh toán đã hứa vào đầu tháng 11. Văn bản được ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Tổng giám đốc Apax Leaders, ký và đóng dấu hôm nay.



Trước đó, theo lộ trình cũ, Apax Leaders hứa thanh toán 5% số tiền còn lại cho phụ huynh vào ngày 31.12. Đến ngày 28.4.2024, công ty trả tiếp 5% tổng số tiền còn nợ. Cuối cùng, từ ngày 30.7.2024, cứ mỗi tháng Apax Leaders hứa sẽ thanh toán 5% số tiền còn lại cho toàn bộ phụ huynh đến khi hết, song không nêu rõ ngày trả cố định.

Tuy nhiên, chỉ 2 ngày trước khi bắt đầu hoàn học phí đợt đầu tiên, Apax Leaders bất ngờ ra thông báo mới, muốn dời hẹn. Cụ thể, công ty lý giải bối cảnh hiện tại có nhiều khó khăn phát sinh ngoài dự kiến, khiến các trung tâm không thể hoạt động. Điều này dẫn đến việc kế hoạch hoàn học phí cho phụ huynh không thể thực hiện như cam kết.

"Hơn bao giờ hết, Apax tha thiết mong muốn được hoạt động trở lại để xây dựng nên một môi trường giáo dục và giảng dạy hiệu quả nhất cho các em học sinh... Ban lãnh đạo đang tìm mọi cách kiện toàn phương án xử lý, vào ngày 9.1.2024 Apax sẽ gửi đến phụ huynh kế hoạch hoàn phí cập nhật mới", văn bản nêu.

Như vậy, thay vì nhận 5% học phí bị nợ trước dịp năm mới, nay phụ huynh sẽ phải chờ đến đầu tháng 1 để biết khi nào mình mới được trả tiền. Nhiều người sau khi biết tin đã không giấu nổi bức xúc. "Shark Thủy toàn hứa lèo thôi, từ năm này qua năm khác", "Không ai chấp nhận mà cứ hứa, tự biên tự diễn"... là những lời ta thán của phụ huynh Apax Leaders trong một nhóm cộng đồng quy tụ gần 1.000 người.

Lùm xùm giữa Apax Leaders và phụ huynh TP.HCM bắt đầu từ tháng 11.2022. Lúc ấy, nhiều phụ huynh tố các trung tâm không đảm bảo chất lượng, tự ý đóng cửa và Apax Leaders nhiều lần thất hứa hoàn học phí rồi cắt liên lạc. Đến đầu tháng 4, công ty mới chính thức chốt với phụ huynh lộ trình trả tiền nhưng vấn đề học phí vẫn dùng dằng đến hiện tại.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tại TP.HCM và Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM cũng đã tiếp nhận hàng trăm đơn tố cáo Apax Leaders của phụ huynh. Trên trang thông tin dịch vụ của Sở GD-ĐT TP.HCM, hiện chỉ có cơ sở Phan Xích Long và cơ sở Him Lam (Q.6) được cấp phép hoạt động, còn 39/41 trung tâm khác bị đình chỉ, trong đó một nơi đã giải thể.