Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đỗ Hoàng Hên được gọi lên đội tuyển Việt Nam, đá cặp Xuân Son đại chiến Malaysia?

Hồng Nam
Hồng Nam
11/03/2026 16:34 GMT+7

Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên có tên trong danh sách sơ bộ của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho các trận gặp Bangladesh (26.3, giao hữu quốc tế) và Malaysia (31.3, vòng loại Asian Cup 2026).

Lần đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam của Đỗ Hoàng Hên

Trong danh sách sơ bộ đội tuyển Việt Nam (gồm 30 cầu thủ) chuẩn bị cho lượt trận giao hữu quốc tế và vòng loại Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik đã dự kiến triệu tập Đỗ Hoàng Hên.

Tiền vệ của CLB Hà Nội có thể có lần đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam, không lâu sau khi hoàn thành thủ tục nhập tịch. Giống với Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên sẽ mang tới sức sống mới cho hàng công đội tuyển quốc gia, vốn đang thiếu ý tưởng và sức bật. 

Đỗ Hoàng Hên đã ghi 6 bàn sau 9 trận cho CLB Hà Nội ở V-League mùa này. Trận đấu gần nhất gặp CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN), Hoàng Hên tỏa sáng với cú đúp, giúp Hà Nội ngắt mạch bất bại của CLB CAHN tại V-League.

Đỗ Hoàng Hên được gọi lên đội tuyển Việt Nam, đá cặp Xuân Son đại chiến Malaysia?- Ảnh 1.

Hoàng Hên (trái) và Xuân Son cùng có tên trong danh sách sơ bộ đội tuyển Việt Nam

Đỗ Hoàng Hên được gọi lên đội tuyển Việt Nam, đá cặp Xuân Son đại chiến Malaysia?- Ảnh 2.

Đỗ Hoàng Hên dự kiến được gọi lên đội tuyển Việt Nam

Dù đến từ nền bóng đá chuộng hoa mỹ như Brazil, nhưng Hoàng Hên lại chơi tối giản. Anh tập trung ở các pha xử lý mang tính then chốt với pha tấn công: đứng đúng chỗ, chuyền đúng nhịp, vung chân khi khoảng trống mở ra. Tương tự Nguyễn Xuân Son, Hoàng Hên đề cao sự hiệu quả và trực diện. Đó là những nhân tố HLV Kim Sang-sik cần để tái cấu trúc hàng công đội tuyển Việt Nam, vốn đang có nhiều cầu thủ khéo léo nhưng lại lạm dụng sự khéo léo ấy dẫn đến quá nhiều động tác thừa. 

Cùng màu áo CLB Hà Nội như Hoàng Hên, tiền đạo Phạm Tuấn Hải cũng có tên trong danh sách sơ bộ đội tuyển ở đợt tập trung này. Hàng công đội tuyển còn có Xuân Son, Tiến Linh, Thanh Nhàn, Nguyễn Trần Việt Cường. Tuy nhiên, ông Kim có thể rút gọn lại chỉ còn 3 tiền đạo.

Chia sẻ với Báo Thanh Niên đầu năm 2026, Hoàng Hên nhấn mạnh: "Tôi tin mình sẽ thích nghi tốt với đội tuyển Việt Nam, nơi tôi được gặp lại Xuân Son cùng các đồng đội ở Hà Nội, Nam Định. HLV Kim Sang-sik rất giỏi. Ông yêu cầu cao độ ở tinh thần và kỷ luật. Tôi tin mình đáp ứng được". 

Hoàng Hên đã thỏa lòng mong muốn, khi trong danh sách sơ bộ đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik cũng triệu tập Nguyễn Xuân Son. Chân sút sinh năm 1997 đang trở lại trong màu áo Nam Định với 7 bàn thắng sau 3 trận ở ASEAN Club Championship, cùng 1 pha lập công tại V-League.

Xuân Son và Hoàng Hên đã cùng nhau hợp thành bộ đôi tấn công đáng sợ, giúp CLB Nam Định ghi 60 bàn sau 26 trận, đăng quang ngôi vô địch V-League 2023 - 2024. Hoàng Hên chuyển tới CLB Hà Nội cuối mùa giải 2024 - 2025. Song, phải chờ đến khi có quốc tịch Việt Nam, tiền vệ này mới được đăng ký đá V-League.

Đội tuyển Việt Nam hội quân nửa cuối tháng 3, để chuẩn bị cho gặp Bangladesh (26.3, giao hữu quốc tế) và Malaysia (31.3, vòng loại Asian Cup 2026).

