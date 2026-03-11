Hàng thủ cao nhất lịch sử đội tuyển Việt Nam: Thể hình gần 1,90 m, đẹp như 'Tây'!

Đội tuyển Việt Nam cao lớn và dày mình

Danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam sẽ sớm được công bố vào hôm nay (11.3). Tuy nhiên, ngay từ sớm, một số gương mặt được HLV Kim Sang-sik chọn lựa đã được hé lộ.

Trong khung gỗ, ông Kim triệu tập 3 thủ môn đều có chiều cao lý tưởng, đó là Đặng Văn Lâm (1,88 m), Nguyễn Filip (1,92 m), Nguyễn Đình Triệu (1,8 m) và Patrik Lê Giang (1,88 m). Cả 3 đều là thủ môn Việt kiều, mang dòng máu châu Âu, nhờ vậy có thể hình và sải tay ấn tượng.

Văn Lâm đã khoác áo đội tuyển Việt Nam từ năm 2016, với kinh nghiệm dạn dày ở sân chơi quốc tế như Asian Cup, AFF Cup, vòng loại World Cup. Thủ môn sinh năm 1993 chơi ổn định ở Ninh Bình mùa này, nhờ vậy được ông Kim gọi trở lại đội tuyển.

Văn Lâm (áo vàng) là 1 trong 4 thủ môn cao trên 1,8 m của đội tuyển Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Tương tự, Nguyễn Filip đã lấy lại sự chắc chắn trong màu áo CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN). Nền tảng kỹ thuật bài bản, kỹ năng chơi chân tốt cùng phản xạ đẳng cấp đã đưa Nguyễn Filip trở lại "vòng tròn niềm tin" của HLV Kim Sang-sik cùng trợ lý Lee Woon-jae. Còn với Patrik Lê Giang, 3 năm chắc chắn cùng CLB TP.HCM và CLB Công an TP.HCM đã đủ để người gác đền gốc Slovakia thuyết phục ông Kim. Ngay khi Patrik Lê Giang có quốc tịch Việt Nam, thủ môn này đã được trao cơ hội. Anh là ứng viên nặng ký cho suất bắt chính.

Ở hàng thủ, HLV Kim Sang-sik đã gọi Đoàn Văn Hậu (1,86 m), Bùi Hoàng Việt Anh (1,86 m). Chưa kể, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung (đều cao 1,8 m) cũng nhiều khả năng góp mặt ở đợt tập trung này, nhờ chơi thường xuyên tại CLB và có bề dày kinh nghiệm thi đấu quốc tế kéo dài gần 10 năm.

Đáng tiếc khi ở đợt tập trung này, HLV Kim Sang-sik chưa thể gọi Nguyễn Hiểu Minh (1,84 m) do trung vệ sinh năm 2004 dính chấn thương. Với chiều cao tốt cùng khả năng không chiến, bọc lót đã được khẳng định ở U.23 Việt Nam, Hiểu Minh là tương lai của hàng thủ đội tuyển quốc gia.

Đình Trọng (áo đỏ) không cao nhưng đọc tình huống rất tốt ẢNH: KHẢ HÒA

Với từ 7 đến 8 nhân tố cao trên 1,8 m, hàng thủ đội tuyển Việt Nam đang có chiều cao tốt nhất từ trước đến nay. Chưa kể, các hậu vệ cao dưới 1,8 m như Nguyễn Nhật Minh, Trần Đình Trọng, Cao Pendant Quang Vinh... dù không nổi trội về thể hình, nhưng đọc tình huống tốt, có óc phán đoán cùng kỹ năng chơi chân để triển khai bóng từ hàng phòng ngự.

Không sợ bóng bổng

Đội tuyển Việt Nam từng 3 trận liên tục trước "đội quân" nhập tịch của Indonesia, dẫn đến hụt vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2026.

Tại AFF Cup 2024, dù vô địch, nhưng đội tuyển Việt Nam cũng không còn phòng ngự chắc chắn, kín kẽ như ở các kỳ AFF Cup. Không quá khi nói, Nguyễn Xuân Son đã một tay đưa đội bước lên đỉnh cao.

Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam không chỉ dừng lại ở AFF Cup, mà còn là Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030, nơi các đối thủ châu Á ngày càng cao lớn nhờ lực lượng nhập tịch. Đến những đội tuyển lâu nay nằm ngoài tốp 150 như Campuchia, Bangladesh, Sri Lanka cũng có rất nhiều cầu thủ gốc gác châu Âu, Nhật Bản... cho thấy guồng cạnh tranh còn rất khốc liệt.

Đội tuyển Việt Nam sẽ thụt lùi nếu không tự làm mới mình. HLV Kim Sang-sik cần những cầu thủ cao lớn hơn và khỏe hơn để so vai sòng phẳng với đối thủ. Cuộc cách mạng chiều cao trong khung thành và ở hàng thủ mới chỉ là điểm khởi đầu. Chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn còn trong tay những nhân tố trẻ cao lớn như Đinh Quang Kiệt (1,96 m), Phạm Lý Đức (1,83 m), Trần Trung Kiên (1,91 m), cùng những Việt kiều tiềm năng đang chờ có quốc tịch như Adou Minh (1,78 m), Kyle Colonna (1,88 m) để tính toán nhân sự cho tương lai lâu dài.