Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đỗ Hoàng Hên lập siêu phẩm, Hà Nội thắng ấn tượng PVF-CAND: Chưa từ bỏ đua vô địch

Nghi Thạo
Nghi Thạo
04/11/2025 21:11 GMT+7

Trong ngày sao nhập tịch Đỗ Hoàng Hên thi đấu tỏa sáng, CLB Hà Nội đã giành chiến thắng đầy thuyết phục trước tân binh PVF-CAND.

Đỗ Hoàng Hên lập cú đúp cho CLB Hà Nội

Ở trận đấu thuộc vòng 10 V-League 2025-2026 vào tối 4.11, CLB Hà Nội đã cống hiến cho người hâm mộ trên sân Hàng Đẫy hơn 90 phút mãn nhãn. Lần đầu tiên dưới thời tân HLV Harry Kewell, đội bóng thủ đô có trận cầu bùng nổ nhất với 4 bàn thắng được ghi.

CLB Hà Nội chơi áp đảo đối thủ kể từ sau tiếng còi khai cuộc. Chuyện gì đến cũng phải đến, đội bóng của bầu Hiển có bàn thắng mở tỷ số từ phút 20. Từ biên phải, Văn Quyết chuyền bổng về phía cột hai cho Fernando. Tình huống xử lý bóng thiếu cảm giác của Fernando lại vô tình trở thành pha làm tường để Daniel Passira đệm bóng cận thành, đưa CLB Hà Nội vươn lên dẫn trước 1-0.

Highlight CLB Hà Nội 4-0 CLB PVF-CAND: Siêu phẩm của Đỗ Hoàng Hên

Đỗ Hoàng Hên lập siêu phẩm, Hà Nội thắng ấn tượng PVF-CAND: Chưa từ bỏ đua vô địch- Ảnh 1.

Fernando (bìa phải) thi đấu nổi bật bên phía CLB Hà Nội khi đóng góp 2 pha kiến tạo thành bàn

ẢNH: MINH TÚ

Kể từ đó, diễn biến trận đấu chứng kiến màn tỏa sáng của cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên. Phút 27, Hoàng Hên có 2 cú dứt điểm liên tiếp bằng 2 chân, nhưng thủ môn Đỗ Sỹ Huy đã chơi quá hay để cứu thua cho PVF-CAND.

Nhưng không lâu sau đó, chân sút gốc Brazil đã có thể tìm thấy mành lưới của đối phương. Phút 38, Fernando đi bóng kỹ thuật xuống đáy biên trái rồi chuyền bóng thuận lợi vào vòng cấm, và Hoàng Hên chỉ cần thực hiện cú sút đơn giản để nhân đôi cách biệt cho CLB Hà Nội.

Đỗ Hoàng Hên lập siêu phẩm, Hà Nội thắng ấn tượng PVF-CAND: Chưa từ bỏ đua vô địch- Ảnh 2.

Hoàng Hên (trái) rực sáng với 2 bàn thắng

ẢNH: MINH TÚ

Sau giờ nghỉ giải lao, Hoàng Hên đã khiến cho cầu trường Hàng Đẫy bùng nổ với một bàn thắng đẹp mắt đầu hiệp 2 để nâng tỷ số lên 3-0. Phút 52, từ biên phải, tiền đạo sinh năm 1994 ngoặt bóng vòng trung lộ để tạo khoảng trống rồi bất tung cú cứa lòng bằng chân trái hiểm hóc, khiến các cầu thủ phòng ngự và thủ môn PVF-CAND chỉ biết đứng nhìn.

Đỗ Hoàng Hên lập siêu phẩm, Hà Nội thắng ấn tượng PVF-CAND: Chưa từ bỏ đua vô địch- Ảnh 3.

Siêu phẩm của Đỗ Hoàng Hên

Phạm Tuấn Hải là người đã ấn định chiến thắng đậm 4-0 cho CLB Hà Nội, khi anh chọc thủng lưới PVF-CAND ở phút 78.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

