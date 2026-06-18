Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) vừa thông báo đưa Nhà máy Đồ hộp Hạ Long tại Hải Phòng hoạt động trở lại từ ngày 11.6, sau thời gian tạm dừng để khắc phục hậu quả và phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ việc thực phẩm gây xôn xao dư luận hồi đầu năm.

Đồ hộp Hạ Long vận hành lại nhà máy Hải Phòng ẢNH: H.P

Theo nghị quyết của HĐQT, việc tái vận hành nhà máy được thực hiện trên nguyên tắc đặt an toàn thực phẩm và kiểm soát chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Đồ hộp Hạ Long cho biết sẽ tăng cường giám sát nội bộ, cải tiến quy trình sản xuất, đồng thời công bố thông tin theo hướng minh bạch, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Trước đó, vào tháng 1, nhà máy Hải Phòng của Đồ hộp Hạ Long phải tạm ngừng hoạt động sau khi cơ quan chức năng phát hiện khoảng 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi trong quá trình điều tra đường dây thu mua, vận chuyển và chế biến thịt heo nhiễm bệnh hồi đầu tháng 1.

Vụ việc đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời kéo theo nhiều biến động về nhân sự cấp cao. Đây được xem là một trong những sự cố nghiêm trọng nhất trong lịch sử hoạt động của Đồ hộp Hạ Long.

Thành lập từ năm 1957 tại Hải Phòng với tên gọi ban đầu là Nhà máy Cá hộp Hạ Long, Đồ hộp Hạ Long là một trong những doanh nghiệp chế biến thực phẩm lâu đời nhất Việt Nam. Hiện doanh nghiệp sở hữu các nhà máy tại Hải Phòng, Đà Nẵng và Đồng Tháp, cung cấp sản phẩm trên toàn quốc và xuất khẩu sang nhiều thị trường nước ngoài.

Thương hiệu này được người tiêu dùng biết đến với các dòng sản phẩm như pa tê, xúc xích, thịt hộp, cá hộp và nhiều loại thực phẩm chế biến khác.

Theo báo cáo tài chính, trước khi xảy ra vụ việc thịt lợn nhiễm bệnh, doanh thu của Đồ hộp Hạ Long từng có thời điểm tiệm cận 900 tỉ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, biên lợi nhuận của doanh nghiệp khá thấp. Năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu khoảng 663 tỉ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt gần 2 tỉ đồng.



