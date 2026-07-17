Đỗ Minh Quân, Trịnh Linh Giang và Trương Vinh Hiển cùng chung đội pickleball

Hôm nay (17.7), tại Hà Nội, sự kiện "Khơi nguồn vinh quang" do Công ty CP Động Lực tổ chức diễn ra. Điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt Team Jogarbola Pickleball, quy tụ những gương mặt tiêu biểu của pickleball Việt Nam gồm Đỗ Minh Quân, Trịnh Linh Giang, Trương Vinh Hiển, Sophia Phương Anh, Sophia Huỳnh Trần, Phạm Hồng Nam và Sóc Nâu. Jogarbola công bố danh sách 7 VĐV này đều là đại diện cho thương hiệu.

Trong bối cảnh pickleball phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, sự kiện được đông đảo người hâm mộ quan tâm.

Team Jogarbola Pickleball, quy tụ những gương mặt tiêu biểu của pickleball Việt Nam ẢNH: BTC CUNG CẤP

Trịnh Linh Giang đầu quân, sát cánh cùng Minh Quân và Vinh Hiển

Các gương mặt tiêu biểu của pickleball Việt Nam như Đỗ Minh Quân, Trịnh Linh Giang, Trương Vinh Hiển... và các VĐV của Team Jogarbola Pickleball sẽ đồng hành, không chỉ trên các sân đấu mà còn trong các hoạt động phát triển cộng đồng, giao lưu người chơi pickleball, để môn thể thao này ngày càng truyền cảm hứng cho người yêu thể thao hơn nữa.

Song song với việc đầu tư vào con người, Jogarbola tiếp tục mở rộng hệ sinh thái và cho ra mắt các sản phẩm gồm vợt pickleball Solus Prime, giày pickleball Vento - dòng giày pickleball được phát triển dành cho những người chơi yêu thích sự linh hoạt, ổn định và cảm giác bám sân chắc chắn trong từng pha bóng. Ngoài ra, Jogarbola chính thức giới thiệu Performance Collection 2026 – bộ sưu tập mới được phát triển dành cho các VĐV và người yêu thể thao với định hướng tối ưu hiệu năng thi đấu, sự thoải mái và phong cách hiện đại.



Trịnh Linh Giang từng xuất sắc lên ngôi vô địch đơn nam tại giải đấu uy tín PPA Tour Malaysia; bộ đôi Đỗ Minh Quân và Trương Vinh Hiển cũng là những nhà vô địch nội dung đôi nam ở pickleball.

Trương Vinh Hiển xuất thân từ quần vợt chuyên nghiệp, từng tham gia vòng loại Davis Cup trước khi chuyển sang pickleball giai đoạn 2022-2023. Với nền tảng kỹ thuật tốt và tinh thần thi đấu mạnh mẽ, anh nhanh chóng vươn lên nhóm tay vợt hàng đầu Việt Nam, tiệm cận tốp 20 khu vực. Năm 2024, Vinh Hiển gây ấn tượng khi vô địch OB Open Pickleball Championships, đồng thời giành 3 huy chương tại giải châu Á. Anh cũng đăng quang TBS Cup Bình Phước và giành danh hiệu Siêu cúp đơn nam chuyên nghiệp năm 2025.

Những gương mặt vận động trẻ khác như Sophia Phương Anh, Sophia Huỳnh Trần, Phạm Hồng Nam và Sóc Nâu đều ghi dấu ấn với nhiều danh hiệu, khẳng định được tài năng của mình ở pickleball.

Tại chương trình, phần trình diễn Performance Collection 2026 cũng được giới thiệu, truyền tải tinh thần về khởi đầu của những hành trình lớn.

Sự kiện được nhiều người hâm mộ pickleball quan tâm ẢNH: BTC CUNG CẤP



