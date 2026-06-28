Độc Lập và Hoàng Quỳnh đăng quang giải pickleball tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, TS Trần Trọng Đạo trao cúp vô địch cho cặp Độc Lập - Hoàng Quỳnh ảnh: Quốc Việt

Ý nghĩa giải pickleball Kết nối Doanh nghiệp - Cựu sinh viên lần I 2026

Hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Trường ĐH Tôn Đức Thắng (24.9.1997 - 24.9.2027), Khoa Khoa học Thể thao tổ chức giải pickleball Kết nối Doanh nghiệp - Cựu sinh viên lần thứ I năm 2026 nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa nhà trường, cựu sinh viên, doanh nghiệp và các đối tác trong việc đồng hành phát triển giáo dục, đào tạo và phục vụ cộng đồng.

Không chỉ là một sân chơi thể thao hiện đại, giải đấu còn là diễn đàn kết nối các thế hệ cựu sinh viên, giảng viên, sinh viên và doanh nghiệp, tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng mạng lưới hợp tác và xây dựng mối quan hệ bền vững giữa nhà trường với các đơn vị sử dụng lao động.

Thông qua đó, Khoa Khoa học Thể thao tiếp tục khẳng định định hướng đào tạo gắn với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Các VĐV thi đấu tại giải pickleball Kết nối Doanh nghiệp - Cựu sinh viên lần thứ I năm 2026 ảnh: Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Giải đấu năm nay quy tụ hơn 60 VĐV là cựu sinh viên, giảng viên, viên chức và đại diện các doanh nghiệp đối tác, cùng sự đồng hành của 20 doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực. Hai phóng viên Nguyễn Độc Lập - Đậu Hoàng Quỳnh của Báo Thanh Niên cũng tham dự.

Sau một ngày thi đấu sôi nổi, cặp VĐV Độc Lập - Hoàng Quỳnh đã giành chiến thắng ở trận chung kết để đăng quang. Xếp nhì là cặp đôi Lê Trần Minh Nghĩa - Lương Tôn Du của Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Đồng hạng ba là 2 cặp Nguyễn Vũ Nhật Hào - Hồ Ánh Kiệt và Lê Trần Lư Tín - Đào Văn Lượng.

Ở nội dung đôi nữ, 2 VĐV Trần Thị Kiều Diễm - Nguyễn Thị Kim Chi đã đăng quang thuyết phục sau khi thắng cặp đôi Đỗ Như Cát Tường - Trần Thị Hồng Thắm ở chung kết. Hai cặp Trần Cao Cẩm Tiên - Trần Thị Kiều Trang và Trần Thị Ngọc Thảo - Đặng Thị Kim Sơn giành HCĐ.

Các VĐV chụp hình trong lễ tổng kết giải ảnh: Quốc Việt

Đặc biệt, bên cạnh các nội dung thi đấu, chương trình còn ghi dấu ấn bằng chuỗi hoạt động đồng hành vì giáo dục và cộng đồng. Trong khuôn khổ sự kiện, các doanh nghiệp sẽ trao học bổng hỗ trợ sinh viên tham gia Chiến dịch Mùa Hè Xanh, tiếp thêm động lực cho các hoạt động tình nguyện, phục vụ cộng đồng và lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ.

Đồng thời, học bổng dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học cũng sẽ được trao nhằm khuyến khích tinh thần sáng tạo, đổi mới, nâng cao năng lực nghiên cứu và ứng dụng khoa học trong lĩnh vực thể thao.

Thông qua các chương trình học bổng và hoạt động đồng hành, doanh nghiệp không chỉ góp phần hỗ trợ sinh viên về điều kiện học tập và rèn luyện mà còn thể hiện vai trò là đối tác chiến lược của nhà trường trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.



