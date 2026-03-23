Đỗ ô tô trước cổng nhà gây cản trở giao thông, bị phạt 5 triệu đồng

Khánh Hoan
Khánh Hoan
23/03/2026 15:21 GMT+7

Một chủ xe ô tô bán tải ở Nghệ An vừa bị xử phạt 5 triệu đồng về hành vi đỗ xe trước cổng nhà gây cản trở giao thông.

Ngày 23.3, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Tổ CSGT thông địa bàn xã Quỳ Hợp (Nghệ An) vừa lập biên bản xử phạt hành chính 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với ông H.X.T (42 tuổi, ở xã Quỳ Hợp, Nghệ An), về hành vi đỗ xe trái quy định.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ghi lại hình ảnh một xe ô tô bán tải đỗ trên con hẻm nhỏ ở xã Quỳ Hợp.  Sự việc được xác định xảy ra chiều 20.3 tại xã Quỳ Hợp, Nghệ An.

Xe bán tải đỗ chắn lối đi của xe khác

Vào thời điểm trên, anh N.X.Đ (28 tuổi, ở xã Quỳ Hợp) cùng vợ lái xe ô tô 5 chỗ đi qua, gặp phải chiếc xe bán tải đỗ bên đường cản lối, nên phải dừng xe, bấm còi. Do không thấy chủ xe ra, nên anh Đ. đi vào sân nhà ông H.X.T (chủ xe bán tải), nói ông này đánh xe ra để lấy lối đi.

Tuy nhiên, ông T. nói anh Đ. lùi xe đi đường khác vì ông này "đang bận xử lý việc trên điện thoại". Đến khoảng 17 giờ 59 cùng ngày, ông T. mới đánh xe ra để xe của anh Đ. tiếp tục lưu thông.

Bức xúc vì bị "câu giờ", anh Đ. đã quay lại video và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận. Làm việc với cơ quan chức năng, ông T., nói lúc đó đang xử lý công việc nên chưa thể di chuyển phương tiện ngay. Tổng thời gian từ lúc anh Đ. vào nhà phản ánh đến khi xe được di chuyển là khoảng 13 phút. 

Ông T. chủ xe bán tải làm việc với cơ quan công an

Công an cũng cho biết qua xác minh ban đầu, chưa ghi nhận ông T. có hành vi chửi bới, xúc phạm danh dự, nhân phẩm hay có lời lẽ thách thức anh Đ. như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội nên chưa có dấu hiệu tội phạm.

Tuy nhiên, do hành vi đỗ xe gây ùn tắc, cản trở giao thông nên ông T. đã bị cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt hành chính, với số tiền 5 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

