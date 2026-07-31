Đổ thải trái phép trên đất nông nghiệp, 2 người bị khởi tố

Ngày 31.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố bị can Nguyễn Ngọc Anh (58 tuổi) và Lê Văn Nhanh (42 tuổi, cùng ở phường An Phú, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường. Theo cơ quan điều tra, vụ án liên quan đến hành vi đổ thải trái phép tại một khu đất nông nghiệp trên địa bàn xã Biển Hồ.

Công an tỉnh Gia Lai khởi tố Lê Văn Nhanh (áo xanh) và Nguyễn Ngọc Anh (áo trắng) điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường ẢNH: TRỊ BÌNH

Đầu tháng 6.2026, qua công tác nắm tình hình tại Khu công nghiệp Trà Đa (xã Biển Hồ), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an xã Biển Hồ và các đơn vị chức năng kiểm tra một khu đất nông nghiệp thuộc làng Phung do Lê Văn Nhanh quản lý.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đống đá bazan, đá granite vụn, đá vỡ và bột đá sau chế biến được tập kết trên nền đất trống, không có mái che hoặc các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định.

Theo cơ quan công an, lượng chất thải này đã gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực.

Quá trình mở rộng điều tra vụ đổ thải trái phép, cơ quan công an xác định Nguyễn Ngọc Anh đã tiếp nhận chất thải rắn thông thường từ một nhà máy chế biến đá trong Khu công nghiệp Trà Đa.

Dù không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thu gom, xử lý chất thải, Nguyễn Ngọc Anh vẫn thuê thửa đất do Lê Văn Nhanh quản lý để làm nơi tập kết, đổ thải trái phép.

Kết quả điều tra ban đầu xác định tổng khối lượng chất thải rắn thông thường mà Nguyễn Ngọc Anh tiếp nhận và đổ ra môi trường trái quy định lên đến hơn 315,6 tấn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.