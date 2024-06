Độ tuổi 50 rất cần chú ý bệnh cao huyết áp

Điều này có thể dẫn đến hư hỏng mạch máu theo thời gian. Nó cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc một số tình trạng sức khỏe, như đau tim, đột quỵ, suy tim, bệnh thận, giảm thị lực và rối loạn cương dương.



Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) giải thích rằng có một số yếu tố nguy cơ gây cao huyết áp, bao gồm di truyền, thừa cân hoặc béo phì, ít vận động, ăn nhiều muối và uống nhiều rượu.

Huyết áp cao là một trong những tình trạng thường gặp ở những người độ tuổi 50 Pexels

Một yếu tố nguy cơ khác là lão hóa. Hiệp hội Người về Hưu Mỹ (AARP) lưu ý rằng huyết áp cao là một trong những tình trạng thường gặp ở những người độ tuổi 50, theo chuyên trang sức khỏe Health Digest.

Nguy cơ cao huyết áp tăng ở độ tuổi 50

Theo một nghiên cứu trên tạp chí Frontiers in Genetics, một lý do khiến huyết áp cao rất phổ biến ở những người trên 50 tuổi là do hệ thống mạch máu ở lứa tuổi này dễ thay đổi.

Các sợi đàn hồi trong mạch máu trở nên kém hoạt động hơn và chuyển sang các sợi collagen cứng hơn. Hậu quả là, động mạch trở nên cứng hơn, khiến huyết áp tăng cao, theo Health Digest.

Mọi người cũng có xu hướng tăng cân khi già đi. Quá trình trao đổi chất của bị chậm lại và nồng độ hoóc môn giảm.

WHO giải thích rằng có một số yếu tố nguy cơ gây cao huyết áp, bao gồm di truyền, thừa cân hoặc béo phì, ít vận động, ăn nhiều muối và uống nhiều rượu Pexels

Mọi người cũng trải qua những thay đổi về thành phần cơ thể với khối lượng cơ giảm ngay cả khi khối lượng mỡ tăng lên.

Những thay đổi này có thể dẫn đến tăng cân, ngay cả khi không ăn bao nhiêu. Tăng cân có thể góp phần làm tăng huyết áp bằng cách tăng sức đề kháng trong mạch máu và khiến tim bơm máu khó khăn hơn.

May mắn thay, huyết áp cao có thể được kiểm soát bằng cách thay đổi lối sống cũng như dùng thuốc.

Trước tiên, bác sĩ có thể khuyên nên cố gắng kiểm soát huyết áp mà không cần dùng thuốc bằng cách cải thiện chế độ ăn uống và ăn ít muối hơn.

Nếu đã thực hiện tất cả những lời khuyên trên nhưng không có kết quả, bạn cũng có thể được khuyên nên bắt đầu dùng thuốc. Phòng khám Mayo giải thích rằng loại thuốc mà bác sĩ kê đơn sẽ tùy vào sức khỏe và mức huyết áp của bạn.