Độ xe thay đổi kết cấu: Đã phục hồi nguyên trạng có phải đăng kiểm lại?

Chí Tâm
29/05/2026 14:22 GMT+7

"Đưa ô tô về nguyên trạng ban đầu sau khi độ xe có được lưu thông hay không" là câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn. Tuy nhiên, Nghị định 168 hiện nay đã quy định rõ về trường hợp này.

Tại Việt Nam, độ xe là cách nhiều chủ phương tiện thể hiện phong cách cá nhân hoặc tăng tính thẩm mỹ cho ô tô. Tuy nhiên, không phải mọi hình thức độ xe đều được cho phép. Những trường hợp thay đổi liên quan đến khung gầm, động cơ, kích thước, kiểu dáng hoặc kết cấu an toàn kỹ thuật của xe... đều bị xem là hành vi tự ý cải tạo phương tiện trái quy định.

Thay đổi hình dạng, kích thước tổng thể của xe có thể bị phạt theo quy định

Như vậy, ô tô đã thay đổi những kết cấu dạng này sẽ không được đăng kiểm nếu không khôi phục về đúng nguyên trạng ban đầu.

Thực tế thời gian qua, nhiều chủ xe đã bị lực lượng chức năng xử phạt vì tự ý độ xe, thay đổi kết cấu. Sau khi bị xử lý, không ít người băn khoăn "Sau khi phục hồi nguyên trạng, có nhất thiết phải đăng kiểm lại hay không?"

Phải đăng kiểm lại sau khi khôi phục nguyên trạng

Theo quy định hiện hành, việc tự tháo bỏ các chi tiết đã độ và đưa xe về nguyên trạng ban đầu là chưa đủ để phương tiện được phép lưu thông hợp pháp.

Cụ thể, tại điểm d, khoản 19, điều 32, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168) quy định biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi tự ý thay đổi kết cấu xe là buộc khôi phục lại hình dáng, kích thước, tình trạng an toàn kỹ thuật ban đầu của xe và phải thực hiện đăng kiểm lại trước khi đưa phương tiện tham gia giao thông.

Chủ xe phải phục hồi nguyên trạng và đăng kiểm lại trước khi đưa phương tiện tham gia lưu thông

Như vậy, sau khi khôi phục nguyên trạng, chủ xe bắt buộc phải đưa phương tiện đến cơ sở đăng kiểm để kiểm tra, đánh giá lại tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Chỉ khi được cấp giấy chứng nhận kiểm định mới, phương tiện mới đủ điều kiện lưu thông hợp pháp.

Điều này đồng nghĩa việc chủ xe tự tháo đồ độ nhưng chưa đăng kiểm lại vẫn có thể bị xem là chưa hoàn thành đầy đủ yêu cầu khắc phục hậu quả theo quy định.

Độ xe thay đổi kết cấu bị phạt tới 75 triệu đồng

Không chỉ buộc khôi phục nguyên trạng và đăng kiểm lại, hành vi tự ý thay đổi kết cấu phương tiện còn bị xử phạt khá nặng theo quy định mới.

Cụ thể, điểm c, khoản 16, điều 32, Nghị định 168 nêu rõ cá nhân tự ý thay đổi tổng thành khung, tổng thành máy (động cơ), hệ thống phanh, hệ thống truyền động, hệ thống chuyển động hoặc tự ý cải tạo kết cấu, hình dáng, kích thước của xe không đúng với thiết kế của nhà sản xuất hoặc thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt sẽ bị phạt tiền từ 65 - 75 triệu đồng. Đối với tổ chức là chủ phương tiện vi phạm, mức từ 130 - 150 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định nêu trên.

Có thể thấy, chủ phương tiện chỉ nên nâng cấp những hạng mục được pháp luật cho phép và không làm thay đổi kết cấu an toàn kỹ thuật của xe. Trước khi thực hiện bất kỳ hạng mục nâng cấp nào, chủ xe nên tìm hiểu kỹ quy định, tránh bị xử phạt và phát sinh thêm chi phí khôi phục, đăng kiểm lại phương tiện.

Tự ý độ xe, thay đổi kết cấu để nẹt pô phun lửa khi lưu thông, chủ chiếc KIA K5 nhận cái kết "đắng" với mức phạt gần 80 triệu đồng và buộc phải khôi phục lại nguyên trạng phương tiện.

