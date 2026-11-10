Đoàn đại biểu Việt Nam dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Kinh tế ASEAN 2026

Trong hai ngày 9 - 10.11, đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Kinh tế ASEAN năm 2026 (ASEAN Women Economic Summit 2026), tổ chức tại thủ đô Manila (Philippines). Hội nghị quy tụ đại biểu từ 11 quốc gia thành viên ASEAN cùng các nước đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ. Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. cùng phu nhân tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc.

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Kinh tế ASEAN lần thứ hai năm 2026 ẢNH: NVCC

Sáng 10.11, tại tổ hợp khách sạn Okada Manila, đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham gia hoạt động diễu hành trong khuôn khổ lễ khai mạc hội nghị. Đây là một trong những hoạt động giao lưu giữa các đoàn đại biểu, góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam và tăng cường kết nối giữa phụ nữ các nước trong khu vực.

Trước đó, ngày 9.11, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Philippines, đại sứ Lại Thái Bình đã tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Việt Nam. Hai bên trao đổi về các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục và ngoại giao văn hóa; đồng thời thảo luận việc phát huy vai trò của phụ nữ trong đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Đoàn đại biểu Việt Nam tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Philippines Ảnh: NVCC

Tham dự hội nghị, bà Lê An Na, Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo Văn hóa, Giáo dục và Khởi nghiệp Việt Nam (VICEE), Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Hà Nội (HANISA), nhấn mạnh vai trò của văn hóa đối với đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế bền vững. Theo bà Lê An Na, việc tăng cường kết nối giữa các nữ trí thức, doanh nhân và nhà lãnh đạo thông qua hoạt động văn hóa, giáo dục và phát triển kỹ năng sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác trong ASEAN, đồng thời phát huy bản sắc của mỗi quốc gia.

Tối 10.11, đoàn đại biểu Việt Nam tham dự chương trình giao lưu văn hóa quốc tế. Trong trang phục áo dài truyền thống, các đại biểu giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế, khép lại các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tại Philippines.