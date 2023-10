Đoạn đường ngập như sông ở TP.HCM: Cứ ra ngoài là phải mang ủng

Đến mùa mưa là nỗi ám ảnh về ngập lại ập tới với những người dân sống tại đường An Phú Đông 35 (tên cũ là An Phú Đông 25), thuộc phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM.

Theo các hộ dân sinh sống ở đây, con đường này dài gần 400 mét nhưng không có cống thoát nước. Vì thế, tình trạng ngập diễn ra thường xuyên, nhất là khi trời mưa, nước ngập lên đến bắp chân, cộng với việc đường bị hư hỏng nặng khiến nhiều người té ngã, thậm chí là loay hoay tìm đồ trong biển nước.

Con đường dài gần 400 mét nhưng không có cống thoát nước

"Đi theo mé vậy đó, ít ít nước còn đỡ chứ nhiều khi mưa lớn đi mé cũng té nữa, kiểu gì cũng té hết", chị Nguyễn Thị Lan Phượng, một người dân sống ở khu vực này chia sẻ.

Chuyện đi lại khó, chuyện kinh doanh cũng bị trệ

Không chỉ đi lại khó khăn, việc kinh doanh của nhiều người cũng bị trì trệ và khi phải 'chôn chân' trong biển nước. Ngao ngán khi đường bộ hóa đường thủy, người dân ở đây mòn mỏi chờ đợi một con đường khô ráo và sạch sẽ.

"Đường này ở đây là ngập khoảng trên 6 tháng rồi. Bây giờ tình hình kinh doanh, đi lại rất là khó. Tội nhất là mấy em học sinh, ví dụ như sáng đi học, đi làm mặc áo dài, có khi té tôi phải ra tôi chở về nhà cho thay đồ. Có những đứa nhỏ đi lại rất là bất tiện, kể cả phương tiện, buôn bán.

Nước thoát trong nhà ra cũng thoát không được. Mưa nhiều quá nó ngập, ở trong nhà nước đầy là người ta phải múc nước đem ra ngoài. Điển hình như khu nhà trọ kế bên chỗ của tôi bây giờ ở đây người ta không có làm gì được luôn. Đi đứng bất tiện, chưa kể dịch bệnh, rồi mất vệ sinh", ông Lê Ngưu Phúc (quận 12, TP.HCM) chia sẻ.