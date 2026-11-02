Đoàn Lê Anh Đức vô địch Đường lên đỉnh Olympia nhưng chỉ có 3 vòng nguyệt quế

Đoàn Lê Anh Đức vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2026

Sáng 1.11, chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 đã diễn ra với sự góp mặt của 4 "nhà leo núi" xuất sắc: Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa), Lý Thái Dương (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) và Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên) và Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam).

Kết quả, Đoàn Lê Anh Đức chiến thắng với 240 điểm, giành vòng nguyệt quế. Tuy nhiên, đây mới là vòng nguyệt quế thứ 3 mà nam sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam sở hữu.

Đoàn Lê Anh Đức giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2026 ẢNH: TUẤN MINH

Lý do, chàng trai người Hà Nội "hụt" 1 vòng nguyệt quế khi không thể giành giải nhất trong cuộc thi tuần (về nhì, sau khi không thể vượt qua Đoàn Trung Dũng, học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Quảng Ngãi). Trước trận chung kết, Đức có 2 vòng nguyệt quế sau chiến thắng ở cuộc thi tháng và quý.

Nhưng điều quan trọng là Đức đã sở hữu vòng nguyệt quế danh giá nhất sau chiến thắng ở trận chung kết cùng giải thưởng 50.000 USD.

Người vô địch Đường lên đỉnh Olympia chỉ có 2 vòng nguyệt quế

Câu chuyện của Đức không ngoại lệ. Suốt 26 năm qua, không phải nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia nào cũng sở hữu 4 vòng nguyệt quế (phần thưởng từ các cuộc thi tuần, tháng, quý, năm). Thậm chí, có nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia chỉ có 2 vòng nguyệt quế.

Cụ thể, quán quân có… ít vòng nguyệt quế nhất trong 26 nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia chính là Phạm Thị Ngọc Oanh (Trường THPT Tiên Lãng, Hải Phòng).

Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2011 chỉ sở hữu 2 vòng nguyệt quế. Oanh thi tuần đạt 195 điểm, chỉ đạt giải nhì nhưng sau đó tiếp tục vào cuộc thi tháng khi là thí sinh có điểm nhì tuần cao nhất.

Tại cuộc thi tháng, Oanh tiếp tục đạt giải nhì với 220 điểm nhưng vẫn có vé vào cuộc thi quý. Nữ thí sinh này "bùng nổ" ở cuộc thi quý với 275 điểm, giành vòng nguyệt quế, tiếp tục tỏa sáng ở trận chung kết năm với 230 điểm và trở thành quán quân.

Phạm Thị Ngọc Oanh vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2011 ẢNH: PHAN HẬU

Trong hành trình chinh phục vòng nguyệt quế chung kết Đường lên đỉnh Olympia, thí sinh phải vượt qua các cuộc thi tuần, tháng, quý trước khi góp mặt tại chung kết năm. Tuy nhiên, việc không giành chiến thắng ở một vòng chưa hẳn đồng nghĩa với việc phải dừng cuộc chơi.

Theo thể thức của chương trình, ngoài những thí sinh giành vòng nguyệt quế, các suất đi tiếp vào cuộc thi tháng, quý còn có thể được trao cho thí sinh về nhì có điểm số cao nhất tuần, tháng theo quy định. Cơ chế này tạo cơ hội cho những "nhà leo núi" chưa thắng ở vòng trước nhưng vẫn đạt thành tích đủ tốt để tiếp tục tranh tài.

Vì vậy, có những thí sinh không giành vòng nguyệt quế ở cuộc thi tuần và tháng, nhưng sau đó chiến thắng ở cuộc thi quý để giành vé vào chung kết năm.

Những trường hợp khác như Lê Viết Hà (Trường THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi), quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2007 với 210 điểm. Trước đó, Hà nhất cuộc thi quý với 230 điểm, nhất cuộc thi tuần với 260 điểm nhưng về nhì trong cuộc thi tháng với 230 điểm.

Huỳnh Anh Vũ (Trường THPT Tăng Bạt Hổ, Bình Định, nay là Gia Lai), vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2008 với 325 điểm. Vũ đi tiếp vào cuộc thi tháng với tư cách thí sinh có điểm nhì tuần cao nhất (190 điểm), nhất tháng với 165 điểm và nhất quý với 335 điểm.

Phan Minh Đức (THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam), nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2010 với 295 điểm. Đức nhất tuần với 245 điểm, sau đó đạt 215 điểm cuộc thi tháng và được đi tiếp khi là thí sinh có điểm nhì tháng cao nhất, giành giải nhất quý với 330 điểm.

Đặng Thái Hoàng (Trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh), nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2012 với 250 điểm. Tuy chỉ giành giải nhì cuộc thi tuần với 205 điểm nhưng giành giải nhất cuộc thi tháng với 250 điểm và chiến thắng ở cuộc thi quý với 210 điểm.

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Nguyễn Trọng Nhân (Trường THPT chuyên Tiền Giang, Tiền Giang, nay là Đồng Tháp), quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2014 với 260 điểm. Nhân đạt giải nhì cuộc thi tuần với 220 điểm, nhất cuộc thi tháng với 330 điểm và nhất cuộc thi quý với 260 điểm.

Nguyễn Hoàng Khánh (Trường THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh), vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2021 với 315 điểm. Khánh giành giải nhất cuộc thi tuần với 320 điểm, nhưng về nhì ở cuộc thi tháng với 270 điểm, và giành vòng nguyệt quế ở cuộc thi quý với 375 điểm.

Võ Quang Phú Đức (THPT chuyên Quốc Học – Huế), nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2024 với 220 điểm. Đức giành giải nhất cuộc thi tuần với 275 điểm, giải nhì cuộc thi tháng với 240 điểm và nhất cuộc thi quý với 185 điểm.